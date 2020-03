Costo de Magna sigue a la baja en Coatzacoalcos

La liberación de precios en gasolina permitió que en Coatzacoalcos el costo del litro de Magna llegara a los 15.99 pesos este jueves, el más bajo en las dos últimas semanas, informó Rosa Iveth Ulloa, encargada de la gasolinera ubicada en Malecón Costero, quien agregó que debe comprar a Petróleos Mexicanos (Pemex) una pipa cada dos días.

"No sé en sí qué es lo que está ocasionando la baja en el precio del combustible, pero hay que aprovechar la oportunidad porque no sabemos si se va a mantener así bajo o si va a despuntar... nosotros determinamos el costo de acuerdo a como nos lo vende Pemex, entonces sobre eso es como el margen que tenemos una ganancia y damos a ese precio", señaló la encargada de la estación de servicio.

Y es que así como ésta, más gasolineras del Malecón Costero y algunas otras como la ubicada frente a la Central Camionera de Coatzacoalcos, dan sus precios del litro de Magna a 15.99 o en 15 80, teniendo una disminución de 19 centavos en un día, pero de 2.19 pesos en lo que va de marzo.

"La semana pasada y ésta han sido con los precios más bajos desde el 2019, no habíamos tenido esos precios en años, entonces por eso digo que hay que aprovechar porque no sabemos hasta cuánto va a durar... es una fila interminable de vehículos... ahorita estoy metiendo la pipa un día sí y un día no, porque es la Magna la gasolina que más se vende", puntualizó Rosa Iveth Ulloa.