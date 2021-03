Corredor Transístmico, "alivio" para materialistas de Jesús Carranza

Luego de un año de crisis laboral por diversos factores como la pandemia del Covid – 19; en Jesús Carranza el gremio de materialistas hoy ve un alivio a través de los trabajos que se generan por el proyecto de Corredor Transístmico y desarrollo del Istmo de Tehuantepec que realiza el Gobierno Federal.

Lo anterior manifestó Víctor Pacheco Arguelles, delegado de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Jesús Carranza.

"2020 fue un año difícil, no trabajamos en ni una sola obra, esperemos a que alguna empresa llegara pero nada; parte de los factores fue la pandemia del Coronavirus, teníamos la precaución de no salir para evitar contagiar a nuestras familias, pero hoy nuevamente vemos una esperanza de reactivación económica y laboral con esta obra que realiza el Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador", dijo Pacheco Arguelles.

Pacheco Arguelles, también presidente de la alianza de materialistas que engloba CROC, CATEM, FATEV Y Transporte del Estado reconoció que desde hace mucho tiempo en el municipio carranceño no había aterrizado una obra como la del Corredor Transístmico que no solo beneficia a los obreros, si no también se refleja en una reactivación del comercio local en general.

En el gremio de la CROC de carga de material y renta de maquinaria, serán unos cien obreros quienes podrán llevar el sustento a sus hogares al tener un trabajo.

Por su parte Víctor Manuel González Roque, delegado de la CATEM coincidió sobre la importancia de este proyecto que viene a ser un "suspiro" para salir avantes el 2021. "Aunque sea poquito pero nuestros agremiados podrán llevar el sustento a sus familias, además toda la derrama económica se queda aquí en Carranza, en la tienditas, en las refaccionarias, en las veterinarias, etcétera", finalizó.