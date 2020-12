Corredor Interoceánico ya tiene ocho predios

Ya son ocho los predios con que se cuentan para los parques industriales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), reveló su director general, Rafael Marín Mollinedo, quien aclaró que la mayoría están en la fase de escrituración tras haber llegado a acuerdos favorables con ejidatarios tanto de Veracruz como de Oaxaca.

"Tenemos las dos en Coatzacoalcos, el Polígono 14 en Salina Cruz (Oaxaca), estamos adquiriendo otro en Texistepec, nada más estamos en el trámite de pago y la notaría, después de fin de año firmaríamos las escrituras con los cuales tenemos cuatro que consideramos que podemos empezar... los otros predios son Mixtequilla, Almoloya, Asunción Ixtaltepec e Ixtepec, en Oaxaca... son trámites de avalúo que no nos han entregado", confirmó vía telefónica Marín Mollinedo.

En Coatzacoalcos el CIIT cuenta con dos predios: las 257 hectáreas del ejido 5 de Mayo y 232 hectáreas del predio El Gavilán, en Villa Allende; mientras que en el caso de Texistepec están con los avalúos para concretar las escrituras, trámite que se finalizará a fin de año; respecto al ejido Cosoleacaque, añadió que no se concretó la compra-venta.

"(En Veracruz) nada más tenemos Sayula (la comunidad de Medias Aguas) y Barrancas, nada más esos dos (como opciones), el que me interesa más es el de Sayula, pero también los de Sayula no quisieron vender, luego vimos un predio de un propietario privado, se hizo el estudio, pero no dio las características topográficas", expresó el director general del CIIT respecto de Medias Aguas.

En cuanto a los cuatro predios restantes de Oaxaca, Rafael Marín aclaró que si bien establecieron negociaciones con los ejidatarios, no han avanzado en algunos trámites, pues por la pandemia de Covid-19 las reuniones están prohibidas para evitar contagios.