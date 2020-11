Coronavirus limitó venta de flores para altares; comercialización cayó en 80%

Vendedores de flores se previnieron ante el Día de Muertos, pues ante el cierre de panteones como medida de contención del Coronavirus, no adquirieron más mercancías para así evitar pérdidas, pues la comercialización cayó en 80%.

"En realidad las ventas están muy bajas, la gente no ha llegado mucho porque está cerrada el panteón, pero tampoco se invirtió mucho, lo poquito que se invirtió desde que comenzó esta enfermedad es lo que se invirtió", comentó Alfredo Cruz Flores, propietario de una de las florerías instaladas a un costado del Panteón Municipal Antiguo.

En un inicio estos negocios estuvieron cerrados al inicio de la pandemia al no ser actividades esenciales, sin embargo, se adaptaron a la nueva normalidad con el regreso de otras actividades, así como con la implementación de la semaforización.

"Tomamos previsiones... para comprar altares la gente viene poquito, son cuatro o cinco ramos (de flores) los que se llevan, ya en arreglo no los llevan, porque como están cerrados los panteones no los compran", externó Cruz Flores.

Si bien, en esta florería no pidieron mucha mercancía, entre la poca que se vendió para la época fue la de Cempasúchil la más solicitada, así como la garra de león, gladiolas y crisantemos, que son traídos de Puebla.

"Las ventas cayeron a un 80%, casi no hay ventas, no llega mucha gente ahorita... no creo que se regularice porque la gente viene de fuera y regresa el día 3 a sus trabajos", puntualizó Alfredo Cruz.