coqueros_rechazan_competencia_desleal_en_nuevo_hemiciclo;_comercio_interviene

La zona del Hemiciclo a los Niños Héroes , lugar donde se realizaron diversas acciones para su remodelación , no contará con vendedores fijos , por lo que solamente podrán hacerlo de manera ambulatoria .

Miguel Espinoza Villegas, Director de Comercio Municipal, señaló lo anterior luego de que expendedores de cocos y raspados que se encuentran en la zona aledaña desde hace muchos años, se mostraron inconformes por la llegada de otros comerciantes al sector, donde mencionaban con competencia desleal.

Sobre lo anterior, el titular de comercio municipal, agregó: "No estamos en contra de que personas externas puedan llevar el sustento a sus casas, cuidamos que no hagan competencia desleal, es decir, que no lleguen otros coqueros, esquiteros o rasperos, por lo que estamos damos cierta flexibilidad a vendedores de burbujas, dulces, pero que se encuentran caminando en la parte externa al Hemiciclo.

Eso no es competencia desleal para la agrupación de coqueros, para que cada quien lleve el sustento a su casa, por lo que estamos en la mejor disposición de platicar y realizar al reubicación correspondiente de quien así lo requiera", refirió el funcionario.

Por lo pronto, los comerciantes de cocos y raspados instalados en las cercanías del Hemiciclo, ya acortaron la distancia que tenían antes, sin mayores contratiempos.

APLICAN LIMPIEZA

La zona del Malecón Costero, cercana al Hemiciclo de los Niños Héroes donde se encuentran ubicados los comerciantes de cocos y raspados, recibió una limpieza profunda, donde participaron todos los comerciantes de ese sector.

Las personas que participaron, mencionaron que ellos se aplican para dejar limpio el lugar, pero que lamentablemente otros comerciales ambulantes que se han acercado, no participan en la limpieza, por lo que ellos siguen adelante para dejar el lugar en óptimas condiciones.

Con agua, jabón, cloro, cepillos y mucha dedicación, los comerciantes se aplicaron por un par de horas para dejar esa zona debidamente aseada, para que la gente que acuda a realizar alguna compra, retorne con la seguridad que brinda el sector.

Así las cosas en el Malecón Costero de esta ciudad, donde poco a poco se ve un poco de activación comercial, tras la importante inversión realizada para mejorar la zona del Hemiciclo de los Niños Héroes.