convocan_a_marcha_por_constantes_apagones_en_villa_allende

Ante las constantes fallas eléctricas que se presentan en villa Allende, se preparan nuevamente los pobladores para realizar en próximas dias una marcha pacífica para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que acaben los apagones.





Tan solo en este semana se registraron dos apagones en este poblado del municipio de Coatzacoalcos, lo que causó molestia en los usuarios porque está situación daña sus aparatos electrodomésticos.





Hace un año, la CFE dió mantenimiento a las redes generales de distribución en esta comunidad, sin embargo, eso no fue suficiente para acabar con las fallas en el servicio.





Una de las causas que ha ocasionado que miles de familias allendenses y de los ejidos se queden sin luz en sus hogares, es porque en recurrentes ocasiones se ha registrado robo de cableado eléctrico dentro de la zona industrial.





"No es justo que estemos pagando un servicio en pésimas condiciones en las líneas de energía eléctrica que suministra a villa Allende, Rabón Grande y ejidos, no es justo que la luz se vaya a cada rato, es indispensable nuestra unión, es tiempo de alzar la voz y defender nuestros derechos, ya estamos cansado de los apagones y del abuso de la autoridad por parte de CFE", cita una publicación hecha en redes sociales para convocar a los pobladores a qué se sumen a esta protesta.





Para este marcha pacífica se ha convocado a qué se sumen no solo habitantes de Allende sino de las comunidades rurales, quienes también son afectados por los apagones.





Este próximo miércoles 20 de octubre se reunirán las familias afectadas a partir de las 8 de la mañana en el parque "Benito Juárez" de villa Allende para marchar con rumbo hacia las oficinas de la CFE, en espera de que mejore la calidad del servicio.

.