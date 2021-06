Continúa el trámite de precartillas del SMN en Coatzacoalcos

Hay que precisar que las citas se podrán solicitar al número telefónico 921 2123250, en donde se les brindará fecha y hora para realizar su registro, el cual finalizará el 15 de octubre.

Entre los documentos que deben presentar son: acta de nacimiento (color verde), credencial del INE del joven, en caso de no contar con ella podrán presentar la de mamá o papá; CURP, en caso de presentar la identificación oficial de mamá o papá, también deberá presentar la CURP de mamá o papá; y cuatro fotografías tamaño cartilla con camisa blanca, cabello corto y fondo blanco.

"No sabemos si en este año el Ejército nos vaya a programar un sorteo porque el año pasado no se hizo por la pandemia, y este año es probable que no se lleve a cabo", puntualizó.

