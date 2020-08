Contingencia y falta de empleo orillaron a Geraldine al mundo del sexo servicio

Su nombre artístico es Geraldine Pérez, y es una joven madre de tan sólo 22 años que este 2020 a consecuencia de la pandemia y por la falta de trabajo que eso ha provocado decidió incursionar en el mundo del sexo servicio.

Contó que desde hace dos meses al ver lo difícil que está la situación económica en Coatzacoalcos tomó dicha decisión que le ha dejado algunas experiencias desagradables con los clientes.

"Antes tenía una idea de lo que era por mis amigos pero no quería meterme pero igual por la contingencia me entró curiosidad y ver qué es ganar más dinero", manifestó.

Mencionó que cada día comienza a trabajar desde las 10:00 horas y regularmente termina entre las 18:00 a 19:00 horas en los días que hay poca clientela.

"Por ejemplo el lunes me hice 150 pesos de pura ´charola´ que es cuando le pidas al cliente que pasa que te regale 5 a 10 pesos para un agua, y a veces hay y otras no", refirió.

Dijo, que al ser madre de familia también se ve en la necesidad de brindarle por lo menos al día a su mamá que es quien la ayuda 50 pesos diarios.

BUSCA DEJAR EN BREVE ESA VIDA

Reveló, que incluso está ahorrando para que antes de fin de año pueda irse de esta ciudad y así dejar su actual oficio, ya que no es algo que le guste hacer por las vivencias a las que se ha enfrentado.

"Tengo planes de estar poco aquí, quiero tener un dinero para irme y salir de esta cosa porque a veces hay clientes sin vergüenzas; una vez me toco uno que como yo no conocía antes esto no me pagaron fueron en dos ocasiones, salió corriendo uno como rata pero pues ya", recordó.

Asimismo, expuso que debido a la inseguridad y a lo vacías que se quedan las calles céntricas de Coatzacoalcos desde horas muy tempranas debe irse a su casa, ya que representa un peligro para su vida.

Por último, dijo que las precauciones que toma a fin de cuidar su salud y la de su familia durante esta contingencia sanitaria con los clientes es que previamente del encuentro tomen una ducha, además del uso de preservativo que la protege de enfermedades venéreas.