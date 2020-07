Contará Coatzacoalcos con línea médica para personas con Covid-19

Coatzacoalcos y la región tendrán su primer ´Call Center´ de atención a personas con Covid-19, ya que es en los primeros días cuando se requiere que reciban servicio especializado para así evitar la automedicación y el uso de remedios caseros y, por consiguiente, la saturación en hospitales; aquellas personas en sospecha o con Coronavirus podrán marcar al 800-953-1503.

Lo anterior se dio a conocer en una rueda de prensa virtual organizada por la Delegación Regional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), a cargo de Rodolfo Cabello Meyer, quien presentó formalmente la 'Línea de Asistencia Covid', en la que participarán 25 médicos que darán servicio gratuito y voluntario; esta iniciativa es gracias al colectivo ´Todos Unidos por Coatza´.

REMEDIOS CASEROS, LOS PRINCIPALES FRENOS

SI NO HAY ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA

En la conferencia vía Zoom, todos los integrantes de dicho colectivo añadieron que la mayoría de los enfermos de Covid-19 sólo toman remedios caseros antes de pedir una asesoría médica, por lo que al cabo de 10 días empeoran y terminan internados al no haber recibido el tratamiento correcto a tiempo.

"Empiezan con remedios caseros, que (el uso de) los remedios caseros (en pacientes) es lo que ha saturado los hospitales, tenemos un problema cultural y un problema informático (de información) porque en las redes todos los días están saliendo remedios caseros, que lo único que han hecho es saturar los hospitales, porque lo que han hecho es retrasar la atención médica (por el uso de remedios)", explicó Rodolfo Cabello.

ITESCO DESARROLLÓ CALL CENTER Y

ASISTIRÁ LA CANALIZACIÓN DE USUARIOS

Dicho número contará con 50 líneas, un proyecto que fue desarrollado por maestros y alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (Itesco), que contará con expertos que atiendan a quienes soliciten ayuda independientemente de que tengan o no afiliación a servicios públicos de salud, aunque quienes sí lo tengan deben tener a la mano sus números de seguridad social.

"No es un 911, no es una sala de emergencias, es un centro de asesorías y orientación a la población, es un centro donde se les va a decir qué hacer... tenemos un periodo de 10 días, si un paciente se atiende en las primeras 72 horas, que hemos visto en muchos casos, que prácticamente el Covid sí es curable si se atiende en ese periodo, cuando no se atienden en ese periodo, siguen con los remedios y a los 10 días van a estar a las puertas de un hospital con un estado muy avanzado de las infecciones", dijo el presidente de la Canacintra.

INGRESO AL HOSPITAL DEBE

SER INMEDIATO: MÉDICOS

Por su parte, los médicos Santa del Carmen García Báez y Alfredo Phinder Villalón, indicaron que es primordial la asistencia al hospital una vez que se confirmó el cuadro clínico de Covid-19, pues de no hacerlo, no sólo se pone en riesgo la salud del paciente, sino de la familia, pues en la atención que se da en casa, pocos se aíslan, de ahí la importancia del uso del cubrebocas no sólo para ellos, sino para la ciudadanía en general.

"No se están haciendo muchas pruebas, pero independientemente por la causa que sea, en este momento con esto que se va a empezar en ´Todos Unidos por Coatza´ es que tengamos a un profesional de la medicina que te va a decir si debes acudir a un hospital o no, cómo debes tomar tus medidas higiénicas para que no se contamine tu familia y cómo debemos llevar este proceso", señaló García Báez.

Aunque son médicos porteños los que participan en esta iniciativa, pueden participar los de otros municipios, ya que el Call Center será regional, pues es en el sur del estado la segunda región donde existen más contagios por dispersión comunitaria.

"Con esta iniciativa se pretenden disminuir los ingresos hospitalarios (masivos) y los contagios... los médicos de Coatzacoalcos y la región vamos a estar para apoyar y asesorar, orientar, en cuando a medidas de prevención que son importantes para evitar el contagio, así como orientarlos en cuanto a la sintomatología, vamos a ser el enlace institucional y vamos a darle seguimiento a los posibles casos de Covid-19... Los hospitales están llegando al tope, queremos aclararle a la gente todos esos mitos que los confunden", externó Phinder Villalón, quien recalcó que con ello se busca difundir tranquilidad a la ciudadanía.

FUNCIONARÁ 12 HORAS DIARIAS

La ´Línea de Asistencia Covid´ comenzó sus funciones a partir de este martes, los horarios de atención son de 08:00 a 20:00 horas, los operadores harán un cuestionario general con datos como sexo, edad y condiciones de salud, por lo que al evaluarse el estado serán canalizados con los médicos para así comenzar la orientación encaminada a un tratamiento o un traslado a los hospitales, pues esto agilizará dichas acciones al corroborarse que es un paciente potencial con Coronavirus.

En la rueda de prensa participaron también: Claudio Velasco, presidente de la AIEVAC; Esteban Enríquez, presidente del CCE; Bulmaro Salazar, director del Itesco; Luis Illarza, director del OCC, así como el médico minatitleco, Delfino Alberto Heredia.