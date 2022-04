contabilizan_400_iglesias_de_diferentes_religiones_en_coatzacoalcos

"Ahorita que llegue teníamos unas 340 iglesias registradas, ahorita tenemos unas 370, unas 30 más que no se han registrado, más bien, anotadas en nuestra lista, no estaban visualizadas en nuestra área, pero ahorita si aumentaron unas 30 o 40 más, de hecho estamos seleccionando por templo para saber cuánto es de cada uno, todavía no tengo a la mano esos datos pero en un mes ya vamos a tener algo de eso", informó.

La mayoría de los casos las iglesias son cristianas y evangélicas, aunque reconoció que de acuerdo a información a nivel nacional, la religión que más ha crecido en México es la pentecostés.

Mencionó que continúan recibiendo solicitudes por parte de la iglesia católica para la celebración de los viacrucis, y se apliquen cierres de calles y acompañamiento de autoridades viales y de seguridad para evitar cualquier incidente.

Además, otros grupos religiosos también solicitan espacios para realizar sus actividades propias de estas fechas.

"Otros templos que en algunas colonias nos han solicitado, nuestro secretario del ayuntamiento es el que nos va dar ese permiso, estamos pendientes ahorita, pero nosotros estamos haciendo está gestión", finalizó.