Consuelo Valentín se registra ante el INE

Buscará la diputación federal en el distrito 11 por el partido Fuerza por México

Consuelo Valentín Jiménez se registró ayer ante el consejo distrital 11 del INE como candidata de Fuerza por México para la diputación federal, será una de las 300 mujeres que participarán en este proceso electoral por este partido político.

"He luchado mucho tiempo, hoy tengo la oportunidad de hacer una diferencia, sí se puede hacer política con ética , pero muchas veces el ser humano se pierde entre el poder y la corrupción. Ser congruente no es fácil y predicar con el ejemplo menos", expresó la aspirante a la diputación federal por el distrito 11 federal, luego de su registro.

Acompañada por su suplente Matilde López Pineda y la presidenta de su partido, Luz Martha Medina, la abanderada de Fuerza por México, dijo que le queda claro que hoy las "mujeres tenemos que construir, las mujeres no solo venimos a parir sino a construir en la sociedad".

Añadió que durante muchos años, los hombres han ocupado los cargos de representación popular, pero han errado en el camino, por eso espera si tiene la oportunidad de llegar a la diputación federal tendrá la posibilidad de legislar en favor de la sociedad,

"Me preocupa tan desolación que hay, tan tristeza, falta de empleo, tanta delincuencia, no sé porque llegamos a este momento en Coatzacoalcos, sin embargo, no se vale huir, no se vale irse, porque tenemos una gran responsabilidad con esta tierra tan querida", manifestó Consuelo Valentín.

Aseguró que las mujeres puedan hacer la diferencia y legislar en favor de la sociedad, porque en la actualidad pareciera que los diputados no quieren a su pueblo con hacen leyes que los perjudica, como tipificar como delito grave ultrajes a la autoridad, que se aprobó en el Congreso local, violando derechos humanos.

Dijo que en caso de ganar va a coadyuvar con el presidente de México y con el ejecutivo estatal en acciones de beneficio, pero si no se lo permiten será contrapeso.

La abanderada de Fuerza por México pidió al órgano electoral que la jornada sea limpia y sin violencia, además que por cuestiones de la pandemia se cuiden todos asumiendo las medidas sanitarias.

Indicó que en caso de que se declara una suspensión de la jornada electoral tendría que ser por el bien de la sociedad.