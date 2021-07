Constructora lleva 3 meses sin avances en desviación de Tonalapan- Tatahuicapan

Coincidieron en asegurar entrevistados por separados, los dirigentes del transporte de taxi Hermilo Hernández González y del transporte mixto rural Ernesto Hernández González, mismos que destacaron que no se avance en la obra de asfaltado o pavimentación hidráulica, "Porque no sabemos de qué va ser".

Solo en levantamiento de asfalto y nivelación del terreno de los 12 kilómetros que forma la carretera de la desviación de Tonalapan –Tatahuicapan , se han llevado tres meses los de la compañía que hace la obra y no se ve más avance ; con las lluvias este tramo carretero es intransitable.

"Al parecer, encargados de los trabajos no saben o no conocen el terreno de la sierra, con los torrenciales aguaceros el barro de vuelve muy gelatinoso y no deja avanzar a ningún vehículo; sobre todo en las hondonadas", afirmó el representante de los taxistas.

Ernesto Hernández del Mixto Rural, dio a conocer que se están poniendo de acuerdo los dirigentes del transporte público de los cuatro municipios de la sierra para buscar una plática con el Gobernador del Estado, con la finalidad de que se agilicen los trabajos.

