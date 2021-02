Consterna en el sur asesinato de joven músico; sicarios lo habrían confundido

No solamente en este municipio, sino en toda la región del sur veracruzano se vive una gran consternación por los hechos sangrientos que se vienen replicando y que antenoche alcanzaron a un joven estudiante del Tecnológico Nacional de México campus Minatitlán, que fue asesinado de cinco balazos.

Este jueves en un domicilio situado a orillas de la carretera Transístmica, a unos cien metros del puente principal de Cosoleacaque, se observó un apesadumbrado duelo de la familia de Felipe de Jesús Reyes Torres, estudiante del cuarto semestre de ingeniería electrónica quien pudo haber sido confundido por los criminales que le dispararon a mansalva.

Lo bueno del caso es que la familia y vecinos impidieron que el cuerpo fuera levantado por las autoridades antes de que le "sembraran" alguna cosa que desvirtuara su honestidad, por lo que se pudo establecer que era estudiante del tecnológico; que no llevaba consigo ninguna clase de droga, ya que se empezó a decir que sería "un halcón" (vigilante a las órdenes del crimen organizado), pero que en realidad había terminado de ensayar con el grupo coral Nazareth de una iglesia.

"Era un buen seguidor de Dios", dijeron sus compañeros al recordar a Felipe de Jesús, siempre dispuesto a apoyar actividades eclesiásticas.

En la velación del joven, la familia se vio deshecha por el inmenso dolor, y Yadira, la mayor de los cuatro hermanos, lamentó la pérdida del benjamín de la familia, quien por un año había dejado de estudiar para cuidar a su madre que finalmente murió de cáncer.

Ella comentó: "era mi hermanito, tenía 20 años, estudiaba el cuarto semestre de ingeniería electrónica; todos estamos muy consternados; no fumaba, no se drogaba... hace cinco meses acabó de fallecer mi mama y él se quedó un año para cuidarla y él no estudio; su sueño era estudiar en la Universidad Autónoma de Puebla, y por cuidar a su mamá ya no fue tan lejos y obedeció".

El mensaje de Yadira a la sociedad es "que dialoguen con sus hijos, que les enseñen a ser hijos de bien y que los hijos aprendan a obedecer a sus padres porque los padres damos todo por los hijos".

EX COMPAÑEROS CLAMAN JUSTICIA

La comunidad de alumnos del Tecnológico Nacional de México campus Minatitlán, espera que se haga justicia en el caso del cruento asesinato del joven estudiante Felipe de Jesús Reyes Torres, quien fue víctima de criminales que al parecer lo confundieron y le dispararon en repetidas ocasiones cuando había salido de ensayos corales de la Iglesia Preciosa Sangre de Cristo.

El presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de dicha institución educativa, Ulises Domínguez Yáñez, expresó que es una situación muy triste la pérdida de su compañero "y nos duele más la manera cómo se le arrebató la vida".

Recuerda el directivo estudiantil que unos días antes, Felipe de Jesús "se comunicó con nosotros para solicitar unos datos de orientación para su inscripción", refiriendo que era un estudiante dedicado a su estudio y al tema religioso, y de que no se tenía antecedentes por el cual se le haya arrebatado la vida.

"Esperamos se haga justicia", dijo Ulises Domínguez, señalando que ahora además del Covid que mantiene al alumnado en casa, ya no se puede andar libremente en las calles debido a la inseguridad, por lo que hace un llamado a las autoridades para que este crimen no quede impune, esperando que los jóvenes y toda la sociedad pueda volver a caminar con seguridad en las calles.