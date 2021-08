Consterna al medio periodístico el fallecimiento de Sergio Rueda

PUBLICIDAD

Sergio era Vecino de Villa Allende, fue estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la universidad de Sotavento donde destacó por su carisma, por su voz y su dinamismo, posteriormente buscó crecer profesionalmente y viajó a la ciudad de Monterrey Nuevo León dónde consolidaba su carrera en la radio haciendo espots publicitarios para diferentes marcas y empresas.

El chico se mantuvo hospitalizado durante dos semanas, en los últimos días tuvo que ser intubado al presentar fibrosis pulmonar.

En su cuenta de Facebook compartió los difíciles momentos que padeció a consecuencia de está enfermedad que sigue cobrando decenas de vidas en su tercera ola de contagios.

Hola. Estoy pasando por los momentos más difíciles de mi vida. Estoy con mi papá, no sé cuánto me falte en sentirme un mínimo de bien. Les pido la oración más grande que tengan de verdad hay momentos en que no puedo respirar, y mi pobre padre no me puede dejar sólo. Sobre todo en esta etapa crítica de la enfermedad. Creo que tengo neumonía y fibrosis pulmonar. O sea, extremadamente lastimado y no puedo moverme sin empezar a perder la respiración y sentir que me muero. He visto morir a personas conectadas enfrente de mi. Pasé cinco días en total aislamiento con ataques de ansiedad y de respiración. Apenas vi a mi papá ayer. Les pido la oración más grande que tengan, los necesito", fueron las últimas palabras de Sergio en su red social.

Decenas de amigos y conocidos han externado su tristeza y su impresión al saber de eses noticia pues más de uno comparte que fue una persona con mucha energía, saludable y jovial.

