Consejo Regional Olmeca, otorgará microcréditos a comerciantes semifijos

El Consejo de Economía Regional Olmeca otorgará microcréditos de 10 mil pesos en los 25 municipios que lo conforman, siendo la Ventanilla Única de Atención del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), donde se recibirán estas solicitudes, plazo que finaliza el próximo fin de semana, que puede ser aprovechado por comerciantes informales o semifijos.

"Cuando hablamos de proyecto de negocios no es para que hablemos de un informe de algo que quieran crear, son para empresas que ya estén trabajando... no es para emprendedores, que quede claro eso, no es para quienes quieran crear, sino para algo que ya está operando", explicó Fernando Cerda Cortázar, secretario de Desarrollo Económico de Coatzacoalcos.

