Conocida dama, séptima víctima del Coronavirus en Coatzacoalcos

Una dama conocida de Coatzacoalcos, se convirtió en la Séptima víctima por el Coronavirus, al fallecer en el HGZ número 36 del IMSS, durante la madrugada de este lunes, según reportaron sus familiares en redes sociales.

Se trató de la señora María Elena con domicilio en la zona centro de esta ciudad, contaba con 58 años de edad y desde hace unas semanas había sido internada en el Seguro Social de esta ciudad, pues presentaba toda la sintomatología propia de la enfermedad.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, un sobrino de la señora informa de su fallecimiento y pide a la ciudadanía, acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pues asegura que el Covid-19 no es un juego y es una situación real, por lo que pidió a todos que se cuiden.

"Para mis conocidos, les actualizo la cifra, son 7 fallecidos por el Covid-19, mi tía pasa a ser ahora una cifra más. Para los que no creen, que piensan que es una exageración, que el Gobierno nos está encerrando y más cosas así, Por fa, expliquen todo eso a mi familia, a mi hermana que ha visto los efectos, las radiografías, los síntomas, expliquen a mi familia todas las teorías y díganles que no es real, que pueden salir como si nada, que no es contagioso por que no existe, que podemos salir sin miedo por que solo quieren controlarnos, explíquenme eso a mi y devuélvanme a mi tía". Posteó el joven identificado como Víctor Ordóñez en su cuenta de Facebook.