Conflicto territorial entre Oteapan y Chinameca; amenazan con sabotear obras

Ante el anuncio que hizo el alcalde José Antonio Carmona Trolle, de realizar obras en la colonia "La Tina" al destacar que este asentamiento ya es de Chinameca; vecinos de Oteapan, reaccionaron y amenazaron con bloquear las obras que se pretendas realizar.

Como se recordara, el 22 de diciembre del 2020, el Presidente Municipal Carmona Trolle, anunció en su tercer informe de gobierno que tuvo lugar en "La plaza del Jaranero", a partir de febrero realizaría obras en "La Tina".

Luego de que Chinameca ya tiene autorización del Congreso del Estado realizar trabajos en beneficio de los habitantes del lugar; en este sentido, la semana que está por terminar, el munícipe se reunió con el comité de la calle Leona Vicario y se comprometió a rehabilitar la calle Emiliano Zapata, Agustín Melgar e Insurgentes.

"Los habitantes de Oteapan , no estamos dispuestos a dejar que nadie nos invada y utilice argumentos que no están sustentados conforme a derecho, hasta el momento no hay un dictamen oficial", dijo Víctor Hugo Francisco Fernández, representante de los límites territoriales de Oteapan

.

Por su parte, el doctor Felipe Zuñiga González, representante del Gobierno del Estado en la zona sur, afirmó el Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, siempre le ha apostado por la "paz", y en este sentido se busca que persevere el dialogo apegado a la razón para evitar que estos problemas de desborden.