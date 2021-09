Con "South Street 21", Andrés Ruiz demuestra que en Veracruz existe talento

Además pretende demostrar que en la entidad veracruzana existe talento en jóvenes que desean aportar ideas nuevas a la sociedad.

" Mi trabajo es diseñar las prendas, todo comienza a raíz de ver toda esta moda y de percatarme de los precios exorbitantes y no ser siempre de muy buena calidad", comentó.

Recordó que esté trabajo inicio hace un año adaptando una bodega de su hogar para elaborar sus prendas.

Reconoció que la pandemia ha significado un reto ya que no ha sido fácil dar a conocer su trabajo sin embargo, no hay día que no se esfuerce por lograr el sueño de colocar su marca en el mercado mexicano e incluso en el mundo.

Quiénes deseen conocer más de su trabajo pueden visitar su cuenta de instagram Sout Street 21.