con_regreso_a_clases_aumenta_afluencia_en_bibliotecas_de_coatzacoalcos_

Aún con un 30 por ciento de asistencia, han atendido de manera mensual a un promedio 7 mil 500 jóvenes y niños, aseguró la directora de bibliotecas municipales, Lorena Martínez Cabrera.

A estos centros no solo llegan estudiantes sino también adultos mayores que acuden a realizar los exámenes aplicados por el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA).

"Hemos tenido un buen repunte porque está es la única herramienta que ellos tienen ahorita que no están acudiendo a clases todavía presenciales, vienen hacen sus tareas o si no nos piden la clave ya que por higiene algunos papás no quieren que usen las computadoras de las bibliotecas y ellos pueden traer sus aparatos electrónicos y tomar sus clases, la red de internet se les presta sin ningún costo", indicó Martinez Cabrera.

Entre los servicios gratuitos que prestan las bibliotecas se encuentra el servicio de internet ya sea con un equipo de la biblioteca o con una computadora, teléfono o tableta externa e impresiones.

Mediante el portal www.coatzacoalcos.gob.mx, los porteños también pueden agendar una cita en las siete bibliotecas ubicadas en Coatzacoalcos y Villa Allende.

Con ello se busca que el aforo en cada inmueble no rebase las 10 personas para preservar la sana distancia.