Con 'Osos Covid', Ángeles Hernández inmortaliza a víctimas de pandemia

Ángeles Hernández Barragán, es diseñadora de modas y se dio a la tarea de crear osos de peluche con ropa de personas fallecidas de Covid-19; una manera de recordar a las víctimas de la pandemia.

Su primer trabajo fue para una familia que recientemente perdió la batalla en medio de esta contingencia sanitaria y decidió inmortalizar su recuerdo de esta peculiar manera.

Con ayuda de su máquina de coser, y mucha creatividad, Ángeles dedica varias horas para la elaboración de peluches con prendas de vestir que son significativas para quienes han perdido a un ser querido y desean recordarlo con cariño y ternura.

Estos peluches son creados con camisas, blusas, pañaleros, vestidos y todo tipo de tela de prendas de los difuntos antes de que se desgasten o queden en el olvido.

"Subí a mis redes sociales que elabore este oso de peluche de una persona que falleció y esto siga fluyendo me vuelven a contactar y poco a poco más y más, no me imaginé que fuera a tener la respuesta que tuvo", comentó.

Para quienes no tuvieron tiempo de despedirse de su ser amado se ha vuelto una manera de preservar y mantener vivo su recuerdo.

La joven de 29 años comenzó haciendo peluches a su hijo sin pensar que este detalle también se convertiría en una fuente de empleo que la ayudaría a subsistir a esta crisis económica.

"Me contactaron por medio de las redes, me escribieron si podía trabajar con prenda de una persona que acababa de fallecer y que se les hacía una manera muy bonita de recordar a ese ser querido, empiezo con eso y subo a redes sociales que lo hice de una persona que falleció y esto sigue fluyendo gracias a Dios tengo trabajo", recalcó.

En las últimas dos semanas, Ángeles ha tenido más de 15 pedidos de personas que les falleció algún familiar por covid-19.

Ella estudió licenciatura de Diseño e Industria del Vestido en la UNID, es madre de familia y ahora toda una creadora de diseños de osos exclusivos.

"Agradecerles por el apoyo y la confianza porque es una gran responsabilidad porque me dan prendas que son muy valiosas para ellas entonces yo tengo una responsabilidad muy grande y les agradezco la confianza", indicó.

Los ositos cuestan 200 pesos y tarda entre uno y dos días en hacerlos.

Uno de los pedidos que tuvo para este 14 de febrero fue el de cuatro ositos de igual número de hermanos que quieren recordar a su madre que ya no se encuentra con ellos.