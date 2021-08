con_lada_local,_extorsionadores_atacan_a_habitantes_de_cuichapa

Al recibir la llamada una voz de mujer llorando, le dijo "hermana por favor pásame a mi mamá", palabras que le generaron preocupación. Sin embargo tomó en cuenta que su consanguínea no cuenta con número local, por lo que terminó la llamada sin proporcionar algún tipo de información.

"Amigos Tengan Mucho Cuidado me acaban de hablar de este número, llorando diciendo "hermana por favor pásame a mi mamá " en ese instante sentí un vacío dentro de mí me quede pasmada, pero yo misma me dije contrólate, tu hermana no tiene número de aquí, y lo que hice fue colgar rápido la llamada, no puedo creer que existen personas con la mente perversa y un corazón podrido al querer dañar y sacar provecho de la situación", escribió en su cuenta de Facebook.

Hay que mencionar que han sido múltiples los reportes hechos por parte de la ciudadanía quienes al notar que se trata de algún delincuente terminan la llamada y dan parte a las autoridades para reportar el número y que sea rastreado.