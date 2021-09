Con la pandemia, Charlie explotó su talento en el Makeup

La joven de 32 años, abogada de profesión recordó que en Marzo del año pasado en su trabajo se tomó la decisión de que todos debían quedarse en casa para cuidar su salud y evitar contagios.

Charlie decidió invertir su tiempo libre en el Makeup, realizando contenido para redes sociales, con la intención de probar nuevas maneras de dar a conocer sus trabajos.

" A mí desde los quince años me encantó el maquillaje pero me dedique a trabajar en el Poder Judicial y cuando llega la pandemia nos suspenden y nos mandan a casa, en 12 años jamás había tenido tanto tiempo libre, y fue que empecé a subir fotos, tiktok's y me empezaron a invitar a colaborar para diferentes páginas de maquillaje", expresó.

En poco tiempo su creatividad, talento y característico estilo de "full color" fue inspiración para decenas de mujeres que también iniciaban en el mundo de la belleza y que eran miembros de diferentes grupos de redes sociales, tanto que la tomaron como referencia para recrear sus trabajos.

El gusto y la aceptación de la joven fue tan rápido que también decidió a lanzar su propia línea de cosméticos bajo el nombre " Makeup Glam", misma que lleva un año con la venta de productos como: pestañas, delineador, glitter, agua rosa y próximamente en labiales.

" Para mí es algo muy bonito y significativo porque yo siempre he creído que el maquillaje te ayuda a subir tu autoestima y creo que el maquillaje es como un anclaje qué te ayuda a tener mayor seguridad y es para nosotras mismas", comentó.

El maquillaje como terapia para la depresión.

La maquillista aseguró que el mundo de la belleza también se ha convertido en una terapia para superar la depresión, pues cuando nació su segundo hijo sus inseguridades y baja autoestima se apoderaron de ella hasta que conoció el Makeup y fue ahí cuando su estado de ánimo mejoró.

" En el 2016 cuando yo tuve a mi segundo hijo me sentí en depresión sentí que cambié mi vida mi estilo de vida y empecé a ver programas qué me inspiraban a querer tomar cursos de automaquillaje idea y quedé fascinada y siempre me quise ver bonita entonces decidí aprender para mí, y a partir de ahí me empecé a sentir diferente", agregó

Mensaje para todas las mujeres y emprendedores.

La joven porteña envío un mensaje a todas las mujeres para que no teman emprender algo que les guste y no teman a la edad, a sus ideas. Además invitó a todos a trabajar en equipo para hacer frente a está pandemia y ayudar al crecimiento de sus negocios.

"Hagan lo que les guste para ustedes, la vida es un instante y si no hacemos lo que nos gusta el día de mañana nos vamos a arrepentir no por lo que hacemos sino por lo que dejamos de hacer. Además les digo que seamos equipo y dejemos de ser individualistas a veces ganamos más trabajando todos unidos y haciéndonos favores entre todos", puntualizó.

Datos curiosos

Charlie Fuentes se dedica a dar cursos de automaquillaje.

Cuenta con su propia marca de productos

Pronto contará con su estudio de clases

Lanzará un reality de maquillaje

Tiene un programa : Makeup Time