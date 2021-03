Con la esperanza en un Gobierno que apoya a su pueblo": vecinos de la Primero de Mayo

Amado Cruz Malpica y Eusebia Cortés Pérez tienen gratos recuerdos de la Colonia Primero de Mayo, una de las más antiguas y populares de la ciudad. Volver a recorrer sus calles, saludar a los vecinos, les llenó de nostalgia.

Parado en el estrado frente a los vecinos del sector que se dieron cita para mostrar unidad en torno a la 4ta Transformación, Amado Cruz comparte sus vivencias:

"Esta es una colonia muy antigua aledaña a las estaciones del Ferrocarril", rememora Amado Cruz Malpica; recuerdo mucho la concentración de los trabajadores y la Pagaduría de Ferrocarriles de México. Aquí estuve hace muchos años, anduve con otro compañero repartiendo volantes en mis inicios como militante de izquierda. Por ello me siento muy honrado de estar aquí, pero más honrado me siento porque ustedes me hayan invitado", expresa.

Cientos de vecinos le respondieron ondeando banderitas de color blanco, externando su simpatía hacia el diputado local con licencia.

A pesar de esta popular algarabía, en todo momento los invitados usaron su cubreboca y respetaron la sana distancia en estos tiempos de pandemia; además se distribuyó alcohol en gel.

"Me agrada sentir el calor humano que nos distingue a los porteños", expresó Eusebia Cortés Pérez, regidora con licencia y quien también fue invitada por los vecinos a esta reunión. "Me encanta ver la unidad entre los vecinos y es unidad lo que requiere el país para salir adelante", les dice.

"La Colonia Primero de Mayo es una de las colonias más antiguas de Coatzacoalcos; cuando yo era niña aquí me tocaba pasar a dejarle el lonche a mi padre, a la famosa estación de ferrocarril en donde ellos descargaban. Me quedan recuerdos muy bonitos donde teníamos que pasar por arroyitos, por las vías, desde el cerro bajaba desde la colonia Benito Juárez Norte para llegar hasta aquí", comentó Cheva Cortés, como la conocen.

Minutos antes habían saludado a los vecinos reunidos en ese punto de la calle Olmos que recién fue pavimentada por un Gobierno Municipal emanado de la 4ta Transformación.

Beltrán Jiménez Sánchez, habitante de la colonia Kilómetro 5, les dijo: "Hemos puesto la esperanza en un Gobierno distinto al que hemos conocido por más de 70 años".

"Nosotros somos sabios, el pueblo sabe quién lo traiciona y el pueblo sabe en quien confiar. Por eso les digo, sigan trabajando que la gente se da cuenta", expresó el colono.

Beltrán Jiménez Sánchez se refirió a AMLO como un presidente nuevo para un país nuevo y expuso como ejemplo el claro apoyo que ha dado el Gobierno a una población vulnerable como son los abuelitos, que ya reciben su pensión.

"La diputada federal Tania Cruz Santos no pudo asistir a la reunión de vecinos organizada por los mismos colonos debido a su trabajo legislativo en San Lázaro, pero desde la tribuna le mandamos saludos". Expresó Beltrán.

Cruz Malpica aclaró en primer instante el objetivo de la reunión: "Hemos venido a apoyar a Ya Saben Quien porque algunos políticos andan muy nerviosos cada vez que se dice el nombre de Ya Saben Quien. No quieren que lo digamos, que transmitamos el mensaje de solidaridad y de afecto que a lo largo de muchos años él transmitió a lo largo del país y que ahora está presente en el ánimo de todos los mexicanos". Dijo.

-¿Quién de los que están presentes apoyan a Ya Saben Quién?.- preguntó Amado a los vecinos presentes al evento.

Todos coincidieron, levantaron la mano. Cientos de banderitas blancas, ondearon en movimiento.