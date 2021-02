Comité ambiente de Coatzacoalcos colabora con Semarnat y Profepa

Homero Bennet, Integrante del comité ambiental participativa de Coatzacoalcos, indicó que actualmente realizan funciones de vigilancia en apoyo a Semarnat y Profepa.

Explicó que también están llevando a cabo platicas de concientización ambiental para que se proteja la flora y fauna de la región sur de Veracruz.

"Ha habido un cambio de indicaciones por parte de Profepa en donde nos han pedido que seamos un poco más como vigilantes, reportemos primero a Semarnat y Profepa y ya ellos nos indican y también nos están pidiendo que programemos platicas hacia la comunidad", comentó.

Detalló que cuando recibe algún reporte de hallazgos de animales acude al sitió para realizar las investigaciones y enviar el reporte la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente ( Profepa).

"El sábado antepasado me reportaron un ave que le dicen Tingo Azul, que es de pantano, me comentaron por medio de la página y yo avisé al inspector de Profepa y ya él me dijo que lo apoyara en ir por el ave, ya que fui y le di una evaluación me pidió que la resguardara, eso es lo que nos piden más ahorita, incluyendo Protección Civil que contacta a Profepa. Cuando cambias de jefe, hay nuevas reglas y tiene unos meses que cambió el delegado y él le pide a los inspectores que los quiere más en el campo", dijo.

El ambientalista comentó que en cuanto todo vuelva a la normalidad pondrán acudir a las escuelas para dar charlas a los estudiantes sobre temas relacionados con el medio ambiente.

" Todos los temas de fauna silvestre, medio ambiente porque hemos aprovechado charlas y conferencias que está dando la Sedema, y por medio de Facebook organizaciones de otros países como Perú, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, sobre micro algas, cetáceos, delfines y más, estamos juntando información", finalizó.

Quienes deseen conocer un poco más de su trabajo pueden hacerlo a través de la cuenta de Facebook "Comité de vigilancia ambiental Coatzacoalcos".