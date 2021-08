comienza_a_escasear_alcohol_en_gel_en_negocios_de_coatzacoalcos

En Coatzacoalcos, el cloro y germicida son de los productos que más solicitan las personas para desinfectar hogares, negocios y oficinas, sin embargo, lo que más buscan es el alcohol en gel, aunque en algunas tiendas ya no lo comercializan porque se escaseó.

Esto como parte de las acciones que han tomado para evitar contagios de covid-19.

"Nosotros vendemos casi todos los productos pero el que se están llevando ahorita es el cloro y un germicida que es para desinfectar superficies y eliminar bacterias y gérmenes", informó Víctor Monasterio Hernández, encargado de una tienda de productos de limpieza.

Dieron a conocer que desde el año pasado con el inicio de la pandemia su demanda incremento, tan solo en marzo del 2020 llegaban a vender más de mil 300 litros al día.

"Vienen buscando el alcohol en gel que realmente nosotros ya no lo vendemos porque esta escaso realmente, la gran demanda de este producto llegó a su límite porque no hay materias primas al parecer y nosotros realmente ya no lo estamos vendiendo precisamente por eso", detalló.