Comercios no esenciales de Coatzacoalcos se resisten a dejar de trabajar

Comerciantes establecidos en el primer cuadro de la ciudad se inconforman ante los cierres de negocios no esenciales, ya que manifiestan que después de haber cerrado por dos meses en el inicio de la pandemia del Covid-19 deben seguir trabajando para pagar renta y sobrevivir con sus familias.

Tal es el caso del señor Daniel un vendedor por más de 15 años de mochilas y bolsas en un local de alquiler ubicado sobre la avenida José María Morelos de la zona Centro de Coatzacoalcos, mismo que refirió que hace apenas ocho días reabrió y nuevamente se ve sentenciado por la instancias de salud locales y del estado para efectuar el cierre de su negocio forzosamente.

"Al principio de la pandemia cerramos y apenas llevamos ocho días de apertura después de habernos mantenido fuera de servicio por dos meses y ahorita llegan que quieren que volvamos a cerrar y sin importar que les expusimos que tenemos algunas cosas de primera necesidad a la ventas para colaborar con la ciudadanía aún así nos dicen que necesitamos cerrar que es una orden, pero igual les comentamos que aquí no es propio y necesitamos pagar una renta mes con mes", contó.

Mencionó que incluso tienen que cubrir meses de alquiler atrasados y por lo mismo quieren trabajar, ya que al menos en su caso no cuenta con otro ingreso de salario, e incluso su familia y él viven de las ventas diarias.

"Si cerramos qué vamos a hacer... se supone que el acta que nos trajeron que para avisarnos es una verificación sanitaria y que ellos nos van a dar los pasos a corregir cosa que no están haciendo, y nosotros contamos con nuestro tapete sanitario, gel antibacterial, cubrebocas, siguiendo el protocolo de sanidad pero con esto nos están diciendo que debemos cerrar", expuso.

Afirmó que pese a la exigencia de cerrar se mantendrán firmes laborando, ya que no cuentan con otro ingreso y tampoco fueron beneficiados con el apoyo económico a microempresarios que otorgaría el gobierno federal.

"Si no tienen un registro patronal como comerciante pequeño no te dan nada, no tenemos ninguna ayuda de parte del gobierno y si aún así abiertos no vendemos imagínense si cerramos a donde vamos a ir", señaló.

Por último, pidió a las diversas autoridades que se sensibilicen y concienticen con la población comercial que todos los días debe salir a las calles a trabajar, y mejoren los lineamientos de seguridad para dejar de afectar su economía, ya que de lo contrario caerán en actos de delincuencia para poder subsistir.