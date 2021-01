Comercios continuarán trabajando hasta que surja alerta roja en Acayucan

Los establecimientos comerciales no esenciales no cerrarán sus puertas hasta en cuanto el Gobierno del Estado no decrete una alerta roja en la entidad y específicamente en Acayucan, donde los niveles de contagio de COVID van a la alza, dijo el director de esa área den el gobierno local, Silvino Ramos Hernández, quien ha continuado con el reparto de cubre bocas y la supervisión de que los comercios tengan las medidas correspondientes de prevención de contagio del coronavirus.

"Eso si, tienen que tener las medidas, estemos o no en semáforo rojo, tienen que tomar las medidas para evitar el coronavirus" expuso, señalando que la indicación del alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla es cuidar que el comercio "no muera" pero que tampoco se confíen.

"Ya los ambulantes se van a retirar de la vía pública, ya acabó la temporada decembrina que se les dio permiso para poder llevar dinero a su familia, pero hay que tomar en cuenta que las medidas hay que seguirlas poniendo para evitar la pandemia" expuso.

Los comercios en Acayucan operan actualmente con normalidad, pese al incremento de casos de coronavirus que han dejado al área covid del Hospital regional civil Miguel Alemán, sin camas disponibles.