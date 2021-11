Comerciantes se pelean por espacios en callejón de Minatitlán

Al grado que la imagen y el video, de una señora con su carne de chinameca tirada en el piso, circulara como mecha de pólvora en redes sociales, sin embargo el problema radicó en una disputa entre las mismas comerciantes.

Trascendió que las autoridades de comercio lo único que querían era hacer espacio para que entraran más vendedoras de ese típico producto originario de Chinameca, así lo externó de propia voz la señora Juana Hernández Cansino, la protagonista de la imagen de chinameca en el suelo que se hizo viral.

Doña Juana quien dice lleva más de 30 años vendiendo en el callejón Fernández, pagando 15 pesos por el derecho de piso, dijo que la intención era que le iban a cambiar el lugar para colocar a una de sus nietas, lo cual no le gustó y comenzó la molestia.

Dejó entre ver que en ese callejón prácticamente los espacios están distribuidos entre familias, siendo las mismas vendedoras (que son de la misma familia) quienes pidieron el apoyo del personal de comercio para abrir espacio y poder vender una de las nietas de doña Juana, ya que ella solo vendía los días lunes, pero el resto de los familiares acude de manera diaria.

Por su parte, las mismas comerciantes dijeron que la carne de chinameca que se cayó al piso, no se perdió, todo se vendió, aclarando que no lo tiró el personal de comercio como se pensó, a Doña Juana, le mostraron un documento donde se le informaba en donde se iba a colocar, pero no lo quiso firmar, por tal razón procedieron a moverla, generándose ahí el incidente.

Aunque la disputa por el espacio no se ha arreglado, serán los mismos familiares quienes tengan que limar asperezas y notificarlo a las autoridades.