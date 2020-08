Comerciantes no desisten ante bajas ventas durante tiempo de pandemia

Pese a mantener bajas ventas alrededor del 80% de los locatarios de la Plaza ´Corregidora´ de Coatzacoalcos durante esta pandemia continúan con sus negocios abiertos para obtener el sustento diario.

Noemí, vendedora de ropa en la fayuca desde hace 14 años, declaró que sin importar las bajas que han sufrido durante esta contingencia sanitaria no se vieron obligados a bajar sus cortinas al igual que otros comercios, ya que promovieron un amparo entre todos sus compañeros.

"Aunque ya estamos en semáforo naranja la verdad si están bajas las ventas de un 100% andamos en un 50%", manifestó.

Indicó que por la misma situación menos de un 70% a 80 % de vendedores se han visto obligados a bajar sus cortinas.

"La mayoría de los que estamos en las primeras filas pues no, pero los de más atrás que no fluye la gente por allá si se han visto obligados a cerrar y han sido como un 20% a 30%; y es que aquí somos aproximadamente como 300 comerciantes y más de la mitad nos mantenemos activos", afirmó.

2020 NEGRO

La también madre de familia, reveló que aun registrando días sin vendimia o tan sólo logrando acomodar una prenda de vestir continúa acudiendo a la plaza, ya que ante la baja economía que enfrenta la ciudad su esposo dedicado a la reparación de climas se ha visto mayormente afectado en su trabajo.

"A raíz del desempleo que hay y luego por las calles cerradas pues menos, incluso por ello los compañeros del mercado grande pidieron que ya no se cerraran las vialidades porque en los fines de semana es cuando un poquito venía la gente, pero pues ahorita no", afirmó.

Rememoró, que a diferencia de años pasados este 2020, festividades como Día de las Madres, del Padre, del Niño, entre otras han pasado desapercibidas, ya que no tuvieron repunte alguno en ventas.

"Ahorita no hubo nada, no hubo mejoras, ya que nosotros tenemos ciertos meses o fechas buenas, pero pues ahora con todo lo de la pandemia no; y ni para echarle la culpa al presidente porque no es el él culpable está en una enfermedad", expuso.

Por último, refirió que aunque han estado trabajando durante estos cinco meses de pandemia no han registrado casos positivos de Covid-19 o decesos en la plaza, ya que se han mantenido aplicando las medidas sanitarias, como lava manos, sana distancia y el uso obligatorio de cubrebocas.

"Eso ha ayudado, gracias a Dios ninguno de nuestros compañeros se ha enfermado ni nada, incluso las personas adultas mayores como otra medida dejó de acudir".