Comerciantes en el Día del Amor; entre la esperanza y la pandemia

Este 14 de febrero se celebra el llamado "Día de San Valentín" como el día del amor y la amistad como rememoranza en torno a un sacerdote que celebraba matrimonios aún a pesar de la prohibición del emperador Claudio.

Es en esta fecha cuando celebran las parejas de enamorados o bien los amigos para reconocer ese afecto por afinidad o similitud en preferencias o gustos y es cuando suelen regalar flores u otrp tipo de presentes.

Si bien la gente conoce muchos tipos de amor, siendo el más popular el Eros, que representa el pasional o erótico, donde en la mitología griega Eros representa la impulsividad y la pasión, siendo el más representado sobre todo en las producciones del cine norteamericano.

De acuerdo al diccionario, el amor es un sentimiento de vivo afectó hacia una persona o cosa para lo que se desea todo lo bueno, intensa atracción emocional hacia una persona con quien se desea compartir la vida.

Esta el amor filial, entre lo miembros de una familia, pero también hay quienes dicen amar a sus animales o pertenencias, por sus vehículos, casas o demás cosas que tienen consigo y por ello le brindan su afecto.

De acuerdo a la escritura el amor es El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no es arrogante; no se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido ; no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser; según así esta en 1 Corintios 13:4-?8

Esta fecha también es una oportunidad para comerciantes de poder obtener un recurso mediante la venta de diversos productos que van desde las flores, chocolates, dulces, pasteles, ropa, has algunos equipos electrónicos, todo ello dependiendo del poder adquisitivo de cada persona.

Para los locatarios del mercado Coatzacoalcos, no podrán sacar sus productos a la vía pública como en fechas anteriores, todo ello como consecuencia de la pandemia que se vive por el COVID19,, situación que los mantendrá dentro de sus instalaciones, ya que no se extendió el respectivo permiso para vender flores y demás cosas afuera del centro de abastos como medida preventiva.

Los negocios en el municipio tienen esta oportunidad de poder sacar productos varios donde cada quien intentará llevar lo mejor que tengan a su alcance para llevar un peluche, una flor, chocolate o determinado presente para la persona amada.

Aquí cada quien intentará llevarle un presente a quien consideran la luz en su vida, la parte que les complementa, para quienes algunos llaman "media naranja", donde el amor se pondrá de manifiesto, aún cuando el amor se debe mostrar en todo tiempo y en todo lugar.

En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de angustia.