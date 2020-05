Comerciantes del sobre rueda, claman a la autoridad los deje vender los martes

"Los más de 80 comerciantes del mercado subrerueda nos estamos muriendo pero no por el COVID-19, si no de hambre"; tenemos más de mes y medio de no vender ni llevar el sustento económico a nuestras familias, dijo el Rutilio Julián Bautista López, líder de este gremio.

"Lo que estamos al día, vivimos al día y no tenemos otra entrada económica más que de las ganancias de lo que vendemos; la suspensión de permiso para vender los martes en la calle Iturbide nos está aniquilando" afirmó el dirigente.

Bautista López expresó, entendemos la preocupación del jefe de gobierno municipal Cirilo Vázquez Parissi, evitar por todos los medios que el coronavirus entre a Cosoleacaque, sin embargo, nosotros necesitamos trabajar.

En este sentido, urge su apoyo a los comerciantes del sobrerueda quienes desde que inicio la cuarentena por la pandemia sólo han tenido pérdidas y más pérdidas.