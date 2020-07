Comerciantes del Mercado Coatzacoalcos intentaron abrir la vialidad

Locatarios del Mercado Coatzacoalcos tras las bajas ventas que reportan de un 90% intentaron quitar las rejas que mantiene cercada toda la zona Centro incluyendo su área de trabajo, sin embargo no lo consiguieron.

Julio Jiménez, tablajero al respecto informó que ha sido un castigo para todos los comerciantes el cierre de las vialidades, ya que además los elementos policíacos que resguardan las rejas prohíben la entrada a la gente y se ponen inaccesibles.

"La gente no quiere venir por lo mismo; a parte siento que esto está mal planeado porque hay otros puntos de otras colonias donde hay desorden y no ponen atención, como en el Malecón, la colonia Francisco Villa, Palmitas y demás, y yo soy comerciante igual que ellos pero no hay un orden y vigilancia en sí con ellos", manifestó.

Fue durante la mañana y parte del medio día del lunes que los inconformes cansados de la situación que refieren los están 'acribillado, acabando' con los cierres procedieron a intentar quitar las rejas.

"Esto es un grito de auxilio a las autoridades que nos hechen la mano, que esta mal planeado, ademas no hemos tenido ninguna reunión con las autoridades ni nada", declaró.

CAEN VENTAS

Reveló que derivado a eso sus ventas han caído hasta un 90% y están sobreviviendo tan sólo con un 10%.

"Ya nos acabamos el colchón y estamos agarrando el dinero de la gente, de la carne y ya debemos sin contar las deudas que teníamos atrasadas", expuso.

Asimismo, agregó, que los policías que mantiene bajo resguardo las rejas se comportan de forma grosera con la clientela y con ellos, e incluso han llegado a pedirles dinero para los refrescos.

"Hasta piden un permiso especial para dejarnos pasar, oiga vengo a trabajar yo no tengo necesidad de estarle pidiendo permiso para pasar", detalló.

Recordó que el cierre que inició desde el pasado 16 de julio será hasta finales de mes que concluya.

"Yo siento que nos castigan de más porque el Mercado Morelos está abierto y a los alrededores, y el Centro ya está muerto todo alrededor ya está cerrado", explicó.

Por otra parte Abraham Velazquez, también de oficio trablajero, pidió el apoyo de las autoridades para que les brinden un solución pronta y sean tomados en cuenta como comerciantes.

De igual forma, manifestó que en la Central de Abasto siguen cumpliendo con las medidas sanitarias donde se mantiene el chequeo de la temperatura, la aplicación de gel antibacterial a todo los clientes, asimismo todos los locatarios portan su cubrebocas y los puestos los mantienen limpios.

A su vez Simón Garfias, otro vendedor afectado, expuso que con estas medidas tomadas el comercio del Centro de Coatzacoalcos lo están 'matando'.

"El Presidente no se da cuenta que el Centro se está muriendo y en las colonias no se dan cuenta que hay bastante gente, ayer (domingo) vimos en la playa a un montón, así como en demás partes y no hacen nada", aseveró.

Por último, reiteró que elementos de Tránsito del Estado y la Policía Municipal que se encuentran resguardando las rejas piden mochadas de 20 a 50 pesos para permitirles el ingreso de unidades al mercado.

"No es justo; aquí somos 320 locatarios que estamos padeciendo todo esto".

Cabe hacer mención que durante la protesta de los locatarios ninguna autoridad acudió, únicamente estuvieron presentes los elementos policíacos y de vialidad mismos que a los pocos minutos del medio día cerraron nuevamente las rejas.