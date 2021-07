Comerciantes de Ixhuatlán bajan la guardia ante tercera ola de contagios

"En los mercados ha observado que bajaron la guardia los vendedores y sus clientes, situación que genera zonas de alto riesgo de contagio a pesar que se ha recalcado que la pandemia no ha concluido muchos habitantes se resisten a creer que el contagio se realiza a través del contacto directo con los enfermos asintomáticos o que presentan los síntomas y que no utilizan cubre bocas, gel o sanitizantes", explico Josefina Martínez Aguilar, regidora única de Ixhuatlán del Sureste.

Añadiendo la entrevistada, la vacuna que recibieron no los protege del contagio, la función del biológico es minimizar que el virus cause complicaciones graves en la salud del ciudadano, por ello no deben de bajar la guardia, porque si puede enfermarse y enfermar a sus familiares.

Se realizaran visitas en los mercados y todos los comercios con la finalidad de concientizar a la población a reforzar las medidas sanitarias, las variantes del virus se presenta de diferente sintomatología que se confunden con otra enfermedad, de reusarse seremos más estrictos y podríamos aplicar sanciones, mencionó la edil.

