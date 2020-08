Comercializan medicamento "milagroso" en Agua Dulce

A pesar que el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, informó que "en el mundo entero, no hay vacuna alguna contra el covid-19", en redes sociales, se comercializa un ´medicamento milagroso´ que promete curar a los enfermos.

El supuesto fármaco denominado ´oxigeno natural´, es un gotero de 50 milímetros, que contiene un líquido de color verde que se desconoce sus componentes, no se produce en ningún laboratorio si no en casa, no cuenta con ningún registro sanitario, ni con la regulación de algún organismos de salud nacional o internacional.

Incluso, la promoción de éste producto se realiza con un pequeño texto que presenta falta de ortografía; el fármaco no solo es una estafa, sino que se expone a la perdida de la vida de quien lo utilice, debido que no hay evidencia científica de su eficacia contra el virus SARS-CoV-2.

Lamentablemente, en medio de la pandemia por el coronavirus tipo dos, está siendo utilizada por charlatanes, quienes engañan a las personas de la tercera edad, para protegerse del mortal virus, con supuestos medicamentos, que lo harán inmunes, además fortalecerá el sistema cardiaco y pulmonar.

Se recomienda a la población no dejarse engañar con publicidad falsa, debido que hasta el momento no se cuenta con alguna medicina contra el covid-19, han declarado también la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).