Comenzó el operativo de Semana Santa en Jáltipan

El operativo es coordinado por Protección Civil, contando además con la participación de la Policía Municipal, agrupaciones de taxistas, la Comisión Nacional de Rescate, Cruz Roja, el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS Bienestar, mejor conocido como Del Bienestar y además contarán con la coordinación de Protección Civil de municipios aledaños.

Oscar Ríos Enríquez, director de Protección Civil Municipal, indicó que en lo que respecta a la seguridad en los balnearios naturales, en la localidad de Galeras contarán con una base flotante permanente, para dar atención a los más de 2 mil bañistas que asisten a esta playa compartida con el municipio de Texistepec, además de que recorrerán las diferentes áreas de playa, como las de Lomas de Tacamichapan, Ixpuchapan, Mixtán y Malota principalmente.

Hizo un llamado a los turistas y bañistas para que hagan caso a las medidas preventivas como es no meterse a las áreas en riesgo o de peligro, no descuidar a los menores de edad, no meterse al rio luego de haber ingerido sus alimentos o en estado etílico y principalmente, No combinar el alcohol con el volante, a fin de evitar cualquier tipo de accidente.