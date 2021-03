Comensales celebran el "Día del Taco" este 31 de marzo

Desde hace más de 10 años en México, cada 31 de marzo es el Día del Taco, una fecha dedicada a uno de los platillos tradicionales de la gastronomía nacional.

Este alimento es uno de las más populares al ser variados y deliciosos; elaborados a base de tortilla de maíz, rellenos de carne, longaniza o al gusto de cada persona, siempre y cuando vaya enrollado y acompañado de una tradicional salsa picosa, roja o verde.

En otros países también han adoptado la preparación de este alimento mexicano convirtiéndose en un platillo muy famoso a nivel internacional.

En Coatzacoalcos existe una gran diversidad de lugares para ir a degustar este alimento sin embargo, los del Mercado Morelos son de los preferidos por la variedad en su preparación, el sabor, la rapidez pero sobre todo por el buen trato de los taqueros con sus clientes.

Yo tengo años viniendo a comer éstos taquitos de tripita y están riquísimo, les pongo bastante salsita, guacamole y rabanitos", dijo una clienta.

"Mi mamá me los recomendó porque me dijo que estaban muy ricos y venimos a probarlos y la verdad sí, me gusta ponerle bastante limón, cebolla y cilantro y su salsa", agregó otro cliente.

Lo cierto es que el taco se ha convertido en unos de los alimentos típicos de nuestro diario vivir, por lo fácil y rápido de su preparación.

¡Así que ya lo sabés!..Hoy el taco, los taqueros y los consumidores de tacos tienen su día en México. Cabe mencionar que en Estados Unidos también celebra el Día del taco, pero se hace el 4 de octubre.