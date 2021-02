Colonos quieren evitar la instalación de oficinas de la FGR

Habitantes de la colonia Petrolera han emprendido una campaña para evitar que se instalen las nuevas oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron que ponen en peligro la integridad de los colonos y alumnos que estudian en las escuelas privadas de esa zona.

Las oficinas de la Fiscalía General del Estado, la Policía Ministerial, en un tiempo la Unidad Especializada del Combate al Secuestro en breve, presuntamente las de tránsito y la FGR, están en la zona, lo que provoca que de manera constante haya movilización de patrullas y gente armada.

Desde hace varios días se pueden observar en diferentes calles de este sector lonas con la leyenda de "Gobierno respeta el uso de suelo habitacional, NO a tránsito y a la Fiscalía";Atte: colonos de la petrolera.

Laura Ambrosio Fernández, integrante de la asociación civil Comunidad Vecinos Petrolera, afirmó que el movimiento policíaco y de diligencias de la FGR es algo que no quieren los colonos en el sitio, pues podrían presentarse hechos que afectarían la tranquilidad de los residentes.

En entrevista detalló que la intranquilidad aumentó al saber de la compra de un terreno en la avenida Tamaulipas con número 522 para instalar oficinas administrativas de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ellos insisten en que el uso de suelo del lugar no es el adecuado.

"Tuvimos conocimiento el año pasado que la FGR estaba socilitando a Petróleos Mexicanos dos bienes inmuebles, los dos aquí en la Petrolera, no estamos en contra de actividades para la seguridad de todos nosotros, pero la ubicación de los inmuebles están en un área residencial que no es compatible con las actividades de aquí. Hemos solicitado que no se haga la modificación de uso de suelo para que ellos puedan entrar", dijo.

Añadió que en el terreno de Tamaulipas 522 ya existe un acuerdo de comodato para que la FGR comience a operar, por lo que les preocupa que no se atienda su petición a tiempo, es decir, antes de que finalmente se adecue el inmueble.

A decir de Laura, en la zona hay más de 26 escuelas de todos los giros, es decir, desde maternal hasta universidades.

"Todos estos estudiantes, sus familias y los residentes cirulamos todo el tiempo en estas calles y esas son actividades con un riesgo implícito, no es una actividad compatible con el uso de suelo de esta colonia", añadió.

Hay que mencionar que la colonia Petrolera es una de las de mayor plusvalía en la ciudad y que sus habitantes, en gran cantidad, pertenecen al nivel económico alto.