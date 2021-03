Colonia Cuauhtémoc ya no está en el olvido; vecinos agradecen las obras federales

Ader Benjamín Domínguez Matias es vecino de la Colonia Cuahtémoc, participó en su fundación desde hace muchos años. Su familia siempre había padecido la desatención de los pasados Gobiernos, con calles sin iluminación, sin calles pavimentadas y ajena a los servicios públicos municipales.

Esta tarde de sábado, Ader Benjamín tomó el micrófono para agradecer públicamente los beneficios de la Cuarta Transformación en Coatzacoalcos: ya su colonia tiene más calles pavimentadas, sistema de alumbrado público Led, un Mercado Popular y Unidad Deportiva.

"¡Gracias!", expresó contento Ader Benjamin. "Veíamos muy distante, muy a la distancia, las obras de este tipo y de esta calidad para esta Colonia. Ahora somos parte de la Transformación en Coatzacoalcos que ha beneficiado no solo a todos los vecinos de este sector sino también a colonias aledañas como la Constituyentes ", mencionó.

El vecino se refirió al nuevo Mercado Popular y Unidad Deportiva que cuentan ahora las familias de su colonia gracias a la aportación de recursos federales de la SEDATU por parte del Gobierno Federal y la pavimentación del circuito vial hecha por el Ayuntamiento.

"Todas estas obras como la unidad deportiva serán de gran ayuda para sacar a muchos jóvenes y niños de la drogadicción, los mantendrá alejados de muchos vicios y se van a favorecer muchas familias", dijo el vecino, lo que arrancó aplausos y porras entre todos los asistentes.

Fue un evento que organizaron los propios vecinos de la Colonia Cuauhtémoc para agradecer las obras federales que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha realizado para Coatzacoalcos. Entre los invitados asistieron el diputado local con licencia, Amado Jesús Cruz Malpica; la diputada federal, Tania Cruz Santos y la regidora con licencia, Eusebia Cortés Pérez.

Las banderitas color blanco empezaron a ondear; largas filas de vecinos, todos ellos con cubrebocas y sentados en sillas separadas por la sana distancia, todos ellos querían estar ahí por voluntad propia. Muchas personas de edad adulto mayor presentes, para agradecer las pensiones universales que reciben.

En su intervención, Amado Cruz Malpica se congratuló de este agradecimiento público de los vecinos de la Colonia Cuauhtémoc a pesar que cause molestia a algunos políticos de oposición.

"No les gusta a algunos la presencia de Andrés Manuel en presencia de tierras veracruzanas. Pero la verdad no vamos estar preocupados si se incomodan o no se incomodan, nosotros celebramos la presencia de López Obrador en Coatzacoalcos y yo voy a celebrar al presidente cuantas veces me plazca porque simplemente él tiene un liderazgo que ha conquistado el corazón de todos los mexicanos", expresó.

Amado Cruz Malpica reconoció que a pesar de la contingencia sanitaria, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ejercido recursos para obra pública sin endeudamiento para el país.

"En el 2009, con la crisis sanitaria del H1n1 lo que hizo el ex-presidente Felipe Calderón fue endeudar al país, pedir dinero prestado al extranjero. Postergó las obras más importantes, aplazó la ayuda para la gente mayor, postergó la ayuda para los jóvenes. Muy diferente a López Obrador que ha hecho obra pública de grandes dimensiones en medio de una crisis sanitaria. Nunca había visto una conducción del país con esa mano firme y de ese timonel. Por supuesto que en esta Colonia Cuauhtémoc como en muchas partes más, hay que agradecerle por la inversión en obra pública", dijo Amado Cruz Malpica.

Por su parte, la maestra Tania Cruz Santos, diputada federal, reconoció que en esta administración federal no hay obras abandonadas como elefantes blancos, calles sin pavimentar u Hospitales como cascarones, sin equipamiento ni médicos.

"Aquí el presidente ha volteado a ver a Coatzacoalcos porque ama su pueblo... ama a Coatzacoalcos y aquí está la muestra", dijo la diputada federal, señalando el mercado popular y la unidad deportiva de la colonia Cuauhtémoc.

Mientras que la regidora con licencia, Eusebia Pérez Cortés, luchadora social y representante del gremio de taxistas, reconoció que Andrés Manuel López Obrador necesita del apoyo de su pueblo ya que "en dos años no se cambia la Historia" ni se termina toda la corrupción en que los pasados gobiernos tuvieron hundido al país con 80 años de mal Gobierno.

Al final del evento, Amado Cruz Malpica, Tania Cruz Santos y Eusebia Pérez Cortés, se tomaron una foto del recuerdo y escucharon los planteamientos de los vecinos.