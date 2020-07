Colocan cadenas alrededor del ex hotel Trópico en Minatitlán

Este miércoles fueron colocadas cadenas alrededor del ex hotel del Trópico donde más de 10 comercios resultaron afectados, tras ser obstaculizadas las entradas a los negocios que siguen luchando por subsistir a pesar de la falta de apoyo del gobierno.

El supuesto riesgo de un colapso de la estructura ha llevado a Protección Civil desde hace algunas semanas a acordonar esa área con cinta roja, sin embargo ayer encadenaron el perímetro, sin informar nada, despertando el enojo de los vendedores.

"Nosotros somos personas trabajadoras que salimos a luchar a ganarnos el pan de cada dia, de por si la situación cada vez es más complicada para todos y luego viene el gobierno municipal y nos haces esto, no se vale, no se lo esta haciendo a los dueños, sino esta perjudicando a los comerciantes que pagan una renta , hay negocio que no pudo sacar sus cosas porque le taparon la entrada, de verdad que no es justo", dijo uno de los afectados.

Los inconformes advierten que en ningún momento han recibido un escrito donde se les notifique formalmente, debido a que la primera vez solo pasaron a informar de manera verbal y eso solo a algunos de negocios sobre un acordonamiento que no afectaba tanto las entradas de los establecimientos.

No se descarta alguna movilización de los comerciantes que están padeciendo la crisis económica que hay en la ciudad y ahora este proceso que va contra los dueños, pero que afecta más a ellos que son los que tienen que cubrir el pago mes con mes.