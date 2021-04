Colectivo "Vuelve a mis brazos" exigen que les permitan ver a sus hijos

Madres de familia quienes integran el colectivo "Vuelve a mis brazos", se manifestaron en el juzgado de lo familiar para exigir que les permitan ver a sus hijos, ya que se han enfrentado a diversas situaciones que han atrasado la resolución de sus demandas, y han evitado la convivencia con sus hijos.

¡Le falta recuperar a su hijo!

"En mi caso ya hace casi cinco años recupere a mi hija, me falta uno estoy en la espera de irlo a buscar esta semana, pero como todas ahorita hemos pasado por mucho nos ponen trabas aquí en el juzgado se venden o se atrasan demasiado los escritos", indicó Janet Castañeda Ortiz.

Sin embargo, su lucha no ha terminado ya que aún le falta tener junto a ella a su hijo quien aún continúa con su padre a pesar que ella obtuvo la guardia y custodia.

"En esta semana voy por mi hijo quien tiene 12 años, está con el papá, ya tiene un año y medio que me dieron la guardia y custodia y hasta hace un mes que la niña está conmigo y en esta semana iré por el niño", recalcó.

¡Tres años sin su pequeño!

Otro de los casos es el de Nini Yesenia Pérez Hernández, quien lleva tres años sin poder convivir con su hijo quien fue sustraído por su padre de Huimanguillo en el estado de Tabasco y lo trajo a Coatzacoalcos.

"Él señor indebidamente me robo a mi hijo se lo trae a Coatzacoalcos, en un solo día promueve el depósito la guardia y custodia provisional, después de tres años dictan sentencia el día 8 de abril de este mes, mi hijo cuando él me lo quitó tenía dos años , actualmente tiene cinco años", puntualizo.

Después de un largo proceso la sentencia salió a favor del padre del menor; sin embargo, Yesenia Pérez, apelara este decretó ya que el juicio ha tenido varias inconsistencias.

"Se supone es juzgado que están para hacer justicia no para favorecer una parte o la otra deben de ser parcial, tres años llevó sin mi hijo, la sentencia salió a favor de él, no fue sentencia mixta", señaló la afligida madre.

¡Eternos 898 días!

"898 días, sin ver a mi hija por que han influenciado mucho en lo que es la niña, desafortunadamente como es adolescente ella tiene 15 años actualmente, se basan justamente en la edad que ella puede decir ella no quiere ver a su mamá", dio a conocer Sandra Luz Pérez Domínguez.

Refirió que el padre de su hija evita que tenga contacto con su hija y solo sean las convivencias autorizadas como lo dictó el juez.

"En septiembre del 2019, ella estuvo buscándome a escondidas de su papá por teléfono, por correos electrónicos y logró contactarme; sin embargo, su papá le quitó todos los medios para que ella siguiera en contacto conmigo", enfatizó.

Con la intención de ver a su hija el día de su cumpleaños Sandra Luz, acudió a la iglesia donde se llevaría a cabo el festejo por sus XV y solo recibió malos tratos por parte del padre de su hija quien la insultó y la agredió, pese a eso no presento ninguna denuncia para no entorpecer las cosas con su hija.

"El 18 de enero cumplió 15 años y fui como intruso a la iglesia y solo tuve agresiones del papá y de su actual pareja, quisieron impedir lo que es la entrada a la iglesia, resulte con moretones e insultada

"Me divorcie del papá por las razones que haya sido, pero no me divorcie de mi hija", finalizó Sandra luz Pérez Domínguez.