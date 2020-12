Cofepris no baja la guardia en medidas preventivas contra el Covid-19

En Coatzacoalcos el próximo 18 de diciembre la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), llevará a cabo un operativo en todo el estado de Veracruz para verificar que en las plazas comerciales, centros y comercios se cuenten con el código QR.

Lo anterior lo anunció

Carlos Javier Arteaga, jefe del departamento de la Cofepris de Coatzacoalcos, quien fue entrevistado durante la mañana del viernes, cuando entregaban gel antibacterial en el primer cuadro de la ciudad.

"Lo que vamos a estar haciendo es ver que tengan su código, será a partir del 18; y se acudirá a visitar los comercios para verificar y en caso de que no cuenten con el código digital pues los invitaremos a que lo tengan y porqué no orientarlos a la tramitación", declaró.

En el mismo sentido, informó que la entrega del gel se llevó a cabo en conjunto con personal de la Secretaría de Salud (SSA), como parte de las indicaciones del titular de la instancia, Roberto Ramos Alor.

"Es tratar de continuar con el buen trabajo que hemos estado haciendo con los ciudadanos, lo cual se ha visto reflejado en el cambio de semáforo que hemos tenido en la gran mayoría de las ciudades del estado", reconoció.

Detalló que además de obsequiar pequeños botes con el líquido desinfectante, también recordaron a los habitantes, la importancia de la sana distancia que se debe aplicar durantes estas fechas por los festejo de la Virgen de Guadalupe y que se llevarán a cabo en las iglesias.

"Comentarles la importancia de no bajar la guardia y no confiarnos, porque si bien se ha hecho una excelente labor pues no hay que confiarse; y platicarles que es una medida que ayuda a la prevención de contagios no es la solución obviamente también va acompañado del distanciamiento social y un correcto uso del cubrebocas", agregó.

Por último, dijo que durante la noche de éste viernes recorrerían los templos religiosos, a fin se seguir promoviendo las medidas sanitarias entre la población.