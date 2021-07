cobros_de_piso,_el_gigante_a_vencer:_observatorio_ciudadano_de_coatzacoalcos

En ese sentido, Renato Riverol pidió a los ciudadanos y empresarios no caer en las extorsiones telefónicas, pero en caso contrario, es necesario denunciar ante las autoridades policiacas.

"Hay algunos delincuentes que se hacen decir que son miembros de grupos delictivos y no es verdad, yo invito a que la población dé un paso de fe y sea valiente, que denuncie: ´sabe qué me hablaron´; si es (extorsión) telefónica realmente hay que evitar engancharse y evitar la comunicación; si es presencial no duden en llamar a la SSP", mencionó.

El director del OCC señaló que hay que dar un voto de confianza a la Secretaría de Seguridad Pública, representada por el comandante Plutarco Moreno Santibáñez, pues esta dependencia quedó a cargo del mando policial.

"La impresión para el observatorio es que es un hombre bien intencionado, que busca hacer bien las cosas, pero se necesita el apoyo de la ciudadanía para poder desarrollar su trabajo... hay que unirnos como sociedad... es algo bien complicado obtener esa cifra porque la gente tiene miedo, no te dice, no todos se animan, se quedan callados, hay gente que prefiere darles en la concepción equivocada de que se van a hacer sus amigos y los delincuentes no tienen palabra, no hay un código de honor, es mentira", recalcó.

Renato Riveroll añadió que hay casos en que se solicitan hasta 50 mil pesos al año o 20 mil pesos, por lo que se trata de impostores, ya que las tácticas de la delincuencia organizada son diferentes

"No es amateur, no es profesional por las cantidades, si la persona da un paso de fe, si confía en la autoridad vamos a obtener buenos resultados", puntualizó.

