Cobró Coronavirus la vida de 40 maestros en Delegación 13 del SNTE

Es preciso mencionar que en Coatzacoalcos son aproximadamente 50 las escuelas sin clases presenciales, debido a que las instalaciones no están en condiciones para ello o por la falta de luz a causa del robo de cables.

"Vimos que en la primera ola se enfermaron algunos, fue la más fuerte donde hubo más fallecimientos (de maestros), en la segunda y en la tercera ya con el refuerzo de la vacuna fue más tolerable, algunos maestros se pudieron reincorporar y otros no, algunos malinterpretaban que los maestros no querían regresar a las aulas, pero no era tanto eso, sino la inseguridad, finalmente somos seres humanos y también tenemos miedo a lo desconocido", precisó la coordinadora Política de la Sección 32 del SNTE.

La también exregidora de Educación señaló que se aplican protocolos sanitarios en las escuelas con clases presenciales para evitar al máximo los contagios de Coronavirus, por lo que en ciertos planteles las clases son escalonadas.

"Estamos trabajando de manera alternada, grupo 1, grupo 2, porque nuestras aulas son pequeñas y no podemos tener a más de 20 alumnos, así ha funcionado y afortunadamente estamos a más de la mitad del ciclo escolar", puntualizó Mirna García.