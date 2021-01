Coatzacoalcos podría comprar vacunas anticovid

El alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, señaló que los negocios que no acaten las disposiciones de la tercera alerta preventiva por casos de Covid-19 serán clausurados, ya que se les dio la oportunidad de colaborar para no fomentar actividades riesgosas.

"Ya está la alerta y eso es parte importante, es seguir insistiendo que eso nada más no porque lo decida el gobernador, sino de acción de todos los ciudadanos, el uso correcto del cubrebocas, etcétera... hemos tomado muchas acciones independientemente de lo que nos recomiendan las autoridades... Ahorita precisamente son los horarios, no lo respetas: se clausura, sanción por un mes", advirtió el alcalde.

Hasta el corte del lunes Coatzacoalcos acumuló 2 mil 885 casos positivos de Covid-19, entre éstos hay 563 casos, pero lo preocupantes es que las áreas de Unidades de Cuidados Intensivos de tres hospitales están en ocupación de una semana a la fecha, mientras que en camas generales sólo uno está al 100%, lo que refleja el desacato de medidas preventivas.

"Ya llevamos muchos meses de aprendizaje, no hay que aflojar el paso... tenemos que empezar con los bares, si no respetas el horario es clausura por un mes y si vas o reincides te quito la concesión, así es y lo importante es que hemos aprendido como ciudadanos porque sabemos muy bien lo que conlleva esto, eso es el esfuerzo de todos, no es la imposición, hemos buscado cómo aprender como ciudadanos y creo que el aprendizaje está dado", recalcó el presidente municipal.

ESTÁ ABIERTO A LA POSIBILIDAD DE COMPRAR VACUNAS

Por otra parte indicó que no descartarán la compra de vacunas contra Covid-19 si llegara a ser necesario para frenar la velocidad de contagios, para lo cual destinarían alrededor de 60 millones de pesos como se ha hecho a lo largo de la contingencia.

"Hemos tenido más o menos entre 20 y 60 millones que hemos contrarrestado de emergencias no nada más del Covid-19, sino cuestiones de la naturaliza misma, porque el recurso para eso es y si es algo que nos va a dar ese beneficio lo vamos a hacer,(comprar la vacuna) sería una buena opción", detalló Carranza Rosaldo.

Es preciso mencionar que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya autorizó de manera interna el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V, lo que representaría una nueva opción a los municipios de comenzar la vacunación por su cuenta.

"Aquí independientemente de eso, todas las acciones que podamos hacer los tres niveles de gobierno son importantes, sabemos bien que en el tema de salud los presupuestos son federales y estatales, pero eso no nos deslinda de que podamos colaborar, con mucho gusto tenemos nuestro presupuesto, siempre hemos tenido para ese tipo de emergencias un ahorro dentro de nuestro presupuesto... Eso sí se considera, siempre hay que estirar todas aquellas alternativas que conlleven a dar a la ciudadanía una confianza", puntualizó Víctor Carranza.