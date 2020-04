Coatzacoalcos gobierno y ciudadanía apoyando y ¿Los empresarios?

One.-En Coatzacoalcos, el gobierno de Víctor Manuel Carranza Rosaldo, está trabajando con sus diferentes directores y uno que otro regidor que se ha sumado apoyar a los más desprotegidos en la ciudad y ejidos. El DIF se puso las pilas y casa por casaestán entregando despensas a familiasde las colonias;quien también ha hecho un excelente trabajo es la regidora segunda Eusebia Cortez Pérez, quien primero le entro a embellecer la calle independencia y después junto con su gente lavaron las grandes avenidas de la ciudad, así como entrega de despensa al gremio de taxista, que con todo este asunto de la pandemia se han visto muy afectados, entre otros múltiples apoyos que ella otorga desdesus oficinas en el palacio municipal. Quienes también se están aplicando son los de la secretaria de gobernación ahí donde está el Dr. Noe Joffre, quienes andan movidos repartiendo a la población cubre boca, gel antibacterial y artículos de limpieza en las agencias municipales, entre otras cosas que le compete a esta dirección; reconocimiento para la directora de programas sociales Sandra Collins, quien está obsequiando comida calientita a todas esas personas que así lo requieren. Las obras del ayuntamiento siguen paso a pasito

Las obras del ayuntamiento siguen su curso y a través del programa general de inversión han realizado 41 obras de pavimentación con concreto hidráulico, contribuyendo con esto que se mejores los accesos de las colonias y calles que durante muchos gobiernos estuvieron abandonadas, hasta el momento se a invertido 92 millones 574 mil pesos, otra de los trabajos que siguen su curso, es la que está realizando Obras Publicas en el rescate ecológico de las terrazas del malecón costero, con esto se pretende contener los embaste de las olas en ese sector y que la arena no se salga de la playa; otra de las que ahí la llevan en su construcción es el Parque Central Miguel Hidalgo, el cual está casi a punto de concluir las nueve hectáreas de su terreno en construcción, ya cuenta con varias áreas terminadas, solo falta concluir una parte donde va ser el teatro al aire libre.

Este miércoles el alcalde Víctor Manuel Carranza, acompañado del secretario del ayuntamiento Miguel Guillermo Pintos Guillen, entregaron al ITESCO equipo de impresión 3D e insumos para la producción de equipamiento de protección para médicos y enfermeras que van a realizar los alumnos de esa institución.

¿Los empresarios donde andan?

Two.- De quien no se sabe nada en de los grandes empresarios de Coatzacoalcos, esos que por lo regular siempre están en los grandes eventos, hasta ahorita según mis fuentes, nadie ha dicho esta boca es mía y no han regalado aunque sea una bolsa de frijol, mencionan que no se les ha visto la solidaridad por ningún lado, vienen a mi mente algunos nombres,ojalá que se pongan la de ‘puebla’ con la gente que ahorita necesitan de su ayuda y solidaridad.

Puede ser, que tal vez algunos empresarios de esos billetudos que todavía están sus negocios en la ciudad, si han apoyado a las personas, pero en bajo perfil y se entiende porque algunos no les interesa hacerse publicidad lucrando con el dolor ajeno; pero bueno esperemos que, si no, lo han hecho, hagan un poquito de conciencia y aporten varias despensitas a los más necesitados en las colonias, miren que hay un montón que lo necesita.

Los pancheros que pertenecen al blanquiazul, mejores le damos un minuto de silencio, porque señalan que no han aportado ni un granito de sal, lo único que han hecho son criticas amargas, no damos nombres, pero como decía mi abuela ‘el primero hable ese es’.

Otros politiqueros que hay muchos solo se les ha visto gastada saliva y promocionando su desgastada imagen en redes sociales, repartiendo buenos deseos, salivazo a diestra y siniestra, ‘Que bonito soy, como me quiero’ pareciera decir su acartonada imagen.

Víctor Rodríguez, a pesar de algunas críticas que recibió de la promoción que se hizo al enviar pasteles a familias en Coatzacoalcos, pues la verdad, no veo hasta cierto punto tan mal su acción, porque de algún modo detono como haya sido la economía de algún negocio o de la persona que elaboro los 400 pasteles, que regalo, por cierto se veían buenos, contribuyo con algo y en tiempos que estamos viviendo con esto del coronavirus, hacer un dinerito no cae nada mal.Ya abra tiempos para todo, hasta para respirar bien.

En otro contesto…

Three.- Don Carlos Vasconcelos, aunque este señor no necesita de hacerse publicidad, es sin duda una de las personas que siempre está apoyando a la gente que lo necesita y ahorita en esta pandemia no ha sido diferente, ha regalado miles de despensa, cubre boca, colocado módulos sanitizantes en puntos como el mercado Morelos, en el IMSS, esta sanitizado calles, banqueta y este jueves su gente desinfecto las entradas del seguro social, un hombre inquieto que tiene ese ‘don de gente’, ayudar al prójimo es su mayor satisfacción, lo trae en la sangre y aunque en ocasiones ha probado la daga de la traición, el sigue ‘palante’, el pasado, pisado esta.

Coatzacoalcos es su tierra, de su padre aprendió hablar de frente y ayudar a la gente, a Carlos Vasconcelos, no le gusta hacerse publicidad, ni andar de protagonista; lo menciono en estas líneas porque es imposible dejarlo afuera, este señor durante muchos años ha trabajado duro y en muchos hogares se ha sentido su presencia, por eso el tiempo y los años le han dado un lugar muy especial en Puerto México y eso nadie lo puede objetar,recuerdo que en una ocasión me dijo; “Ayudo a la gente porque puedo hacerlo y quiero a Coatzacoalcos y de aquí no me voy a ir, para mí eso es lo más importante, lo demás quedara en la conciencia de cada uno a quien le tendí mi mano”.

anaisabelcruzhernandez@hotmail.com