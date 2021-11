Coatza Vihve retomará la campaña "sexo protegido"

"Este sábado a partir de las 4:00 de la tarde estaremos en el paso de lanchas repartiendo 2 mil condones masculinos y femeninos, trípticos informativos, llevándole toda la información a la ciudadanía sobre el uso correcto del condón", detalló.

Tan solo a nivel nacional, de cada 100 personas solo seis usan de manera correcta un condón, evitando un embarazo no deseado o enfermedades como sifilis, gonorrea, virus del papiloma humano, pediculosis del pubis, así como el VIH.

Noticia Relacionada Poca afluencia durante día de todos los santos en panteones de Coatzacoalcos

El entrevistado pidió a la ciudadanía hacer uso correcto del preservativo y no dejar toda la responsabilidad a la pareja, toda vez que si ambos se cuidan existen menos riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual.

"Les invitamos a la ciudadanía a que use correctamente el condón, a que no le dejen la responsabilidad a su pareja, ta sea permanente o de forma casual, porque nadie vendrá a cuidarme a mi, si yo no me estoy cuidando", finalizó.