Coatza Vihve cancelará actividades masivas a causa de la pandemia

Este año la organización Civil Coatza Vihve no realizará las actividades masivas como talleres, pruebas rápidas de detección de VIH , que llevaban a cabo cada 13 de febrero en el marco del Día Mundial del Condón, derivado de la pandemia del Covid-19.

Luis Alberto Ruiz, presidente de esta AC indicó que está fecha tiene gran importancia en la sociedad ya que busca concientizar sobre el uso de este anticonceptivo para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

"Este 13 de febrero es el Día internacional del Condón que conmemora la creación de uso de este elemento como preservativo.

Esta fecha busca incentivar uso responsable del condón y así prevenir infecciones de transmisión sexual y evitar embarazos no planificados" expresó.

El activista recordó que el 97% de las enfermedades sexuales se transmiten por no usar condón.

Por ello el Día internacional del condón fue propuesto por la Fundación para el Cuidado del Sida en el 2014, y está celebración es acogida en más de 31 países, la mayoría ubicadas en África.

Agregó que la pena de solicitar este método gratuito en los centros de salud públicos es uno de los factores que influyen en qué las personas no los adquieran por eso pidió a la población a protegerse responsablemente.

Un condón nos puede salvar la vida , nos previene de enfermedades de transmisión sexual de VIH que no tiene cura y sólo se controla, y de embarazos no deseados sobre todo en adolescentes que aún no cuentan con la solvencia económica para mantener a un bebé, no hay pretexto para no usarlos porque también existen los dos poliuretano para quienes son alérgicos al látex.

La fecha de su celebración se seleccionó por ubicarse cerca del Día del Amor y la Amistad o San Valentín que se celebra cada 14 de febrero de cada año.