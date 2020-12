Coatza, sede del cortometraje 'Iconoclastas'; hay casting de bailarinas

Coatzacoalcos será sede para un cortometraje independiente, en el que además de las locaciones de la ciudad se conjuga la danza clásica, para la cual ya hay un casting que busca bailarinas que participen en el proyecto ´Iconoclastas´, basado en la obra de la artista plástica contemporánea Ana Woolrich y del porteño Bryan Ameth Méndez Martínez, con Virtuelles TanzProjekt.

"Es una audición, estamos buscando tres chicas para un cortometraje de Ana Woolrich para una colección de piezas que se llama ´Iconoclastas´, que está basada en tres mujeres, a mí me va a tocar hacer una videodanza en el cortometraje, como una colaboración con mi proyecto Virtuelles TanzProjekt, que es un proyecto virtual enfocado a la videodanza, a colaborar con otros artistas de diferentes ramas, ya sea pintura, escultura y música; la idea es traducir esto, inclusive la poesía, en la danza", señaló vía telefónica Byran Méndez.

Méndez Martínez indicó que una de las principales consignas de este cortometraje es que los integrantes sean en su mayoría de Coatzacoalcos, por lo que se necesitan de tres bailarinas que dominen las técnicas clásica y contemporánea.

Para mayores informes debe enviarse un correo a virtuelles.tanzprojektmx@gmail.com, acompañado de una ficha técnica que incluya nombre, edad de 12 años en adelante, experiencia bailando, foto de cuerpo completo o link de un video bailando; en caso de ser seleccionado se responderá vía e-mail con detalles específicos para la audición que contará con un reconocimiento.

"Todos los artistas que estamos involucrados somos de Coatza, todo surge por lo que me pasó al irme a un casting a Europa, la señora Ana me apoyó y me dijo algo muy bello que entre artistas hay que apoyarnos, la idea de hacer estas audiciones con chicas de Coatzacoalcos es para apoyar el talento porteño para que tanto el gobierno como el sector privado se den cuenta que talento hay de sobra en Coatza, simplemente el punto es apoyar a las cuestiones artísticas, académicas y deportivas, que esto vale la pena, el dar fe a la gente", explicó Méndez Martínez, quien añadió que ´Iconoclastas´ se financia solo y por colaboraciones de los mismos artistas.

La fecha límite es hasta el sábado 19 de diciembre a las 18:00 horas, por lo que de ser seleccionado los ensayos y grabaciones comenzarán el 22 de diciembre de este año y finalizarán el 15 de enero de 2021.

BRINDA CLASES VIRTUALES COMO

ALTERNATIVA EN PANDEMIA

Por último, Bryan Méndez invita a quienes deseen aprender danza clásica y contemporánea a tomar clases virtuales en Ballet Tranz Estudio, en donde también enseña ballet clásico.

"Vemos varias piezas como ´El Cascanueces´, ´Lago de los Cisnes´, ´Bella Durmiente´, ´Cenicienta´, etcétera, me fijo que estén a su nivel técnico para montar los pasos; Ballet Tranz Estudio es una herramienta virtual para la formación profesional que ayude a dirigir a niña que no tienen un espacio danzístico, lo que estoy haciendo es trabajar el lenguaje de danza clásica y la estructura, para que conozcan cómo es la danza en México y en el mundo", mencionó.

El joven indicó que la idea surge en Alemania, cuando él acudió para unos castings, donde se quedó por espacio de algunos meses a aprender mientras la Pandemia no le permitía regresar y que ahora ante el cierre de espacios para evitar aglomeraciones, ve en las clases virtuales una forma de difundir la danza y subsistir.

"Ahorita que voy a regresar la segunda parte es ofrecer clases en línea con maestros alemanes y mexicanos, que estén en Europa, es hacer esta conexión y mostrar toda la actualización que hay en Europa con clases virtuales sin necesidad de estar allá de manera presencial", puntualizó Bryan Méndez.