Coatza 'seco' todo mayo; suspenden venta de bebidas alcohólicas

Para evitar aglomeraciones innecesarias y el subsecuente contagio ante la falta de medidas sanitarias NECESARIAS, ignorando por completo el distanciamiento social obligatorio, por disposición municipal las tiendas BAMA, OXXO y SIX suspenderán la venta de bebidas alcohólicas a partir de este miércoles 20 y lo que resta del mes de mayo.

Cabe señalar, que esta medida se suma a las múltiples acciones que el Gobierno Municipal encabezado por Alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo ha tomado para reducir la movilidad urbana, evitar aglomeraciones y así el riesgo de contagio, pues la venta de bebidas alcohólicas no se encuentra dentro de las actividades esenciales definidas por el Gobierno Federal y Estatal.

"Apelamos, una vez más, a la conciencia ciudadana, aunque vemos con preocupación que la irresponsabilidad de muchos, que actúan desde la indiferencia y la ignorancia, pone en peligro la vida de muchos otros, incluso la de sus familiares", afirmó el munícipe porteño, quien agregó: "No vemos una responsabilidad pareja, por un lado los médicos/as y enfermeras/os arriesgan sus vidas todos los días, nosotros como autoridad limpiamos hospitales y mercados, espacios públicos, llevamos despensas casa por casa y habilitamos todos los canales que la tecnología nos permite para que no salgan de casa; y por otro lado vemos a personas aglomeradas para adquirir productos que claramente no son de primera necesidad y además se exponen de forma irracional".

A decir de la autoridad federal en materia de salud, Coatzacoalcos es uno de los municipios que este próximo mes NO regresará a la nueva normalidad, debido al creciente número de contagios, por lo que las acciones para el #QuédateEnCasa se endurecerán. Para que pronto podamos estar de nuevo juntos y se recupere la economía, es necesario hoy extremar las medidas, mientras más rápido se reduzca la curva de contagios, más rápido la ciudad se reactivará.