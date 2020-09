CMIC pide a SCT esclarecer fallos de obras a foráneos

La Delegación Regional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para llamar a cuentas al subdirector de Obras del Centro SCT Veracruz, Ángel Obando Vargas, ya que otorgó 26 fallos por más de 200 millones de pesos de tramos carreteros de la zona a empresas foráneas.

Al respecto, Pablo Farfán Sánchez, presidente de la CMIC, aseveró que tras el llamado que en fechas pasadas hiciera la diputada federal por el Distrito XI, Tania Cruz Santos, para que la SCT regionalice las obras y generar la reactivación económica para mitigar el desempleo por la pandemia de Coronavirus, Obando Vargas desacató las indicaciones emprendidas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Estaban participando más de 20 empresas en licitaciones locales, porque son varios tramos desde Chinameca, Catemaco, diferentes tramos en toda la zona... de miércoles a viernes de la semana este señor, Ángel Obando Vargas, estuvo firmando fallos desplazando a todas las empresas locales, asignándole todos los contratos a empresas de Veracruz y de Xalapa, empresas que aunque son del estado son más caras, lógicamente que está asignándole obras a sus amigos", reveló vía telefónica Farfán Sánchez.

ACUSAN TRÁFICO DE INFLUENCIAS

En el caso de los trabajos de conservación del camino Sontecomapan-Montepío, en Catemaco; y del camino Chinameca-Soteapan, en Chinameca, el Centro SCT Veracruz asignó las obras a las empresas xalapeñas Grupo Constructor Marose y Construcciones Jevisa, respectivamente, por 14.03 millones de pesos y 6.68 millones de pesos, pese a haber empresas competentes en la región, por lo que el presidente de la CMIC acusó que Obando Vargas tiene pasado priista y que tuvo un puntaje de 35% en las pruebas de confiabilidad para servidores públicos, cuando el mínimo es de 70%.

"Este funcionario es de la vieja guardia, es del viejo PRI, aunado a que en febrero de este año que él llega a la Subdirección de SCT reprobando el examen para ocupar ese cargo, eso lo tenemos confirmado, pero con tráfico de influencias en la Ciudad de México logró quedarse y está asignando contratos millonarios, no entendemos porqué... el año pasado que este tipo no estaba en la secretaría fuimos más tomadas en cuenta las empresas locales... Este ´cuate´ lo único que ha hecho es desplazar a la mano de obra local", externó Pablo Farfán.

El presidente de la CMIC señaló que al incurrir en esta práctica de otorgar fallos a empresas foráneas con contratos más caros se cae en la corrupción, mientras que a los locales se les ponen trabas para las especificaciones y presupuestos.

"Queremos hacer un exhorto y un llamado a la SCT para que voltee a ver a Veracruz y no permitan este tipo de atropellos, que no permita que este ingeniero reprobado siga asignando obras que tanto tiempo se llevaron en solucionar estos fallos, cuatro meses, para que existan estos desconciertos y estén despachándose con la ´cuchara grande´... estamos hablando de tramos locales y eso reactivaría la economía, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha pugnado para que se regionalice y se dé obra a la gente local, pero este hombre no es del grupo de ´La Cuarta Transformación´", recalcó.

Los constructores exigen saber quién está detrás de Ángel Obando, de quien presumen tráfico de influencias, pues hasta antes de la pandemia los fallos de la SCT eran otorgados a empresas de las zonas en las que se ejecutan obras.

"Estamos en comunicación con la diputada Tania, la semana pasada se pronunció porque 26 fallos no habían sido resueltos en el estado, cosa que la sorpresa es que este hombre en tres días resolvió más de 200 millones de pesos, pero desplazando a todas las empresas locales, no hubo ninguna empresa que haya salido a favor con trabajo, entonces ¿qué es lo que está sucediendo?", puntualizó Pablo Farfán.